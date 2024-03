Ribeirão Pires lança programa que alia reciclagem e alimentação para pets

Neste sábado (9), a Prefeitura de Ribeirão Pires lançou o ‘Tigela Cheia’. Pelo programa, moradores poderão trocar garrafas plásticas por alimentos para cães e gatos. Cada quilo de material PET equivale a um quilo de ração. Além de estimular a reciclagem e contribuir com a causa animal, a ação ainda amplia a geração de renda para os profissionais da Cooperpires – Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ribeirão Pires.

O ‘Tigela Cheia’ é inspirado no Moeda PET, programa da Prefeitura de Santo André e do Núcleo de Inovação Social do município andreense. O lançamento aconteceu na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, durante evento que contou, ainda, com aplicação de vacina antirrábica felina e canina e feira de adoção de animais.

"Estou extremamente orgulhoso de ver nossa comunidade unida em prol de iniciativas como o programa ''Tigela Cheia''. Ações como essa demonstram nosso compromisso em enfrentar os desafios ambientais e sociais de forma criativa e solidária. É gratificante ver o impacto positivo que podemos alcançar quando trabalhamos juntos em prol de um objetivo comum. Que esta seja apenas a primeira de muitas ações que promovam a sustentabilidade e o bem-estar de nossa comunidade", disse o prefeito Guto Volpi.

O ‘Tigela Cheia’ acontecerá mensalmente. Como referência, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal da Prefeitura indica que um quilo de garrafa pet equivale a 20 unidades de 2l, 26 unidades de 1l ou 36 unidades de 600 ml. Serão trocados até três quilos de materiais por pessoa (CPF). Os moradores poderão levar a ração para casa ou indicar um protetor ou ONG para receber os alimentos.

Mauro Valério Barbosa foi um dos primeiros moradores a realizar a troca. "Participar do programa ''Tigela Cheia'' foi uma experiência incrível para mim e para minha família. É reconfortante saber que estamos contribuindo para um ambiente mais limpo e para o cuidado dos nossos queridos pets da cidade".

Estiveram presentes na ação autoridades locais e regionais, incluindo Fabio Picareli, Secretário de Meio Ambiente de Santo André, Ana Fábris, Presidente do Fundo Social de Santo André, e o Secretário de Meio Ambiente de Ribeirão Pires, Temístocles Cardoso Cristofaro.

Nesta primeira edição, a iniciativa contou com apoio do Cerealista Oliveira, que doou 400 kg de ração, da Native e da Penapel.