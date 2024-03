Samuel Xavier sofre lesão na panturrilha e deve desfalcar o Fluminense no clássico com Flamengo

O Fluminense deve ter um desfalque importante para o clássico com o Flamengo neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. O clube informou nesta quinta-feira que o lateral Samuel Xavier sofreu uma lesão no músculo da panturrilha direita. No entanto, não revelou o tempo de recuperação.

Peça fundamental nas conquistas recentes do Fluminense, Samuel Xavier passará por um tratamento intensivo, mas dificilmente terá condições de ir a campo. Em sua ausência, Guga deve ser utilizado no setor.

Samuel Xavier sentiu dores na perna esquerda durante o treinamento da última terça-feira. Com isso, foi levado para fazer exames, que confirmaram a lesão. Ele já vinha sendo preservado pelo técnico Fernando Diniz, tanto que ficou de fora da derrota para o Botafogo, no último domingo, por 4 a 2.

Fluminense e Flamengo se enfrentarão em dois jogos por uma vaga na decisão. A partida de volta será no dia 17 de março (domingo), novamente no Maracanã. O meia Arias falou sobre o duelo, que pode colocar o clube tricolor em mais uma final estadual. A equipe de Diniz é a atual bicampeã.

"Estamos encarando a decisão com o Flamengo com a importância e a responsabilidade que sempre encara decisões. Sabemos que são dois jogos difíceis, muito importantes para nós. Estamos totalmente focados e fechados para chegarmos da melhor forma. Sabemos que é muito importante para a continuidade da temporada. Chegamos com essa ambição de conseguir o tricampeonato", afirmou.

O meia ainda elogiou o time do Flamengo e vê o duelo como uma "final antecipada". "Flamengo é um time muito qualificado, tem um treinador muito qualificado, tem um dos melhores elencos da América. Pegamos eles na semifinal, mas não deixa de ser uma decisão. Entramos contra o Flamengo cientes de que precisamos vencer e ganhar um clássico", completou.

Quem vencer o clássico Fla-Flu enfrentará o classificado do duelo entre Vasco e Nova Iguaçu. O primeiro jogo será no domingo, às 18h30, no Maracanã.