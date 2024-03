Xuxa Meneghel se emociona ao relembrar última ligação com Ayrton Senna

Em um dos episódios do documentário Sullivan e Massadas, lançado pela plataforma de streaming paga Globoplay, a apresentadora Xuxa Meneghel se abriu sobre a última conversa que teve com o ex-namorado e corredor de automobilismo, Ayrton Senna. A conversa entre o ex-casal aconteceu durante a véspera da fatídica morte corrida na Itália, em 1994, quando a famosa ligou para o então ex-namorado, pedindo que desistisse da disputa.

- Fica na minha cabeça. Temos histórias boas e ruins. Isso do Ayrton, muita gente não sabe. Mas nós estávamos gravando a semana toda. Sábado tinha saído a revista Caras, na época. Sullivan mostrou e disse: Você viu que o Senna mandou um recado para você?, detalhou.

A Rainha dos Baixinhos ainda lamentou não ter conseguido se despedir pessoalmente do piloto, com quem namorou durante os anos de 1988 a 1991. No entanto, na ocasião do acidente, o atleta estava num relacionamento sério com a também apresentadora Adriane Galisteu, há quase um ano.

- A Marlene [Mattos, empresária da apresentadora na época] disse também: A Xuxa quer ir atrás dele para eles se casarem. E eu falei no estúdio que segunda-feira iria atrás dele, declarou durante o episódio.

Michel Sullivan, um dos responsáveis pelo sucesso de Xuxa como cantora, reforçou que ela não queria que Senna fosse correr:

- Sim, na última noite você ligou para o Senna. Ele estava dormindo e acordou para atendê-la. Xuxa, você disse: Por que você vai para essa corrida? Não tem necessidade, disse o cantor.

Logo no dia seguinte do telefonema, o corredor de Fórmula 1 bateu com o carro numa barreira de concreto, durante o Grande Prêmio de San Marino, na cidade italiana.

- Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até às três da manhã naquele dia e fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna tinha sofrido o acidente, encerrou a famosa, emocionada ao falar sobre o assunto.