Santo André ‘abre os portões’ no domingo contra a Ponte

A diretoria do Santo André decidiu liberar os portões na decisão contra a Ponte Preta, domingo, 16h, no Brunão.

No dia do jogo, quem comparecer com a camisa do Ramalhão, poderá retirar seu ingresso gratuitamente nas bilheterias do estádio. A recomendação é para que os torcedores cheguem com antecedência para evitar tumultos.

O Santo André é o lanterna do Paulistão e precisa vencer e contar com uma combinação de resulatdos para fugir do rebaixamento.