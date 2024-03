Botafogo bate Red Bull Bragantino e fica a um empate da fase de grupos da Copa Libertadores

Com dois golaços de Júnior Santos, um em cada tempo, o Botafogo derrotou o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Engenhão, no Rio de Janeiro, e ficou a um empate da fase de grupo da Copa Libertadores. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, em Bragança Paulista. Caso o time paulista vença, a vaga será decidida nos pênaltis.

O jogo começou com forte marcação de ambos os lados, o que causou algumas jogadas ríspidas na disputa de bola. Com o apoio da torcida, que lotou o Engenhão, o Botafogo tentou ficar mais na bola para pressionar o Red Bull Bragantino.

O Bragantino não se intimidou e com toques rápidos na bola chegou com frequência na área do Botafogo. Eduardo Sasha, Helinho e Borbas eram perigosos.

As duas equipes buscaram armar jogadas, mas erraram muito no último passe. O Botafogo resolveu arriscar de longe e Damián Suárez arriscou uma falta de muito longe, mas Cleiton foi muito bem na defesa, aos 28 minutos.

E valeu a pena esperar por uma bela jogada no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Júnior Santos foi lançado pela direita, passou por dois zagueiros e bateu com categoria diante de Cleiton: 1 a 0. O atacante se tornou o maior artilheiro botafoguense na história da Copa Libertadores, com seis gols.

Mas o Red Bull Bragantino não se entregou e conseguiu igualar o placar no último lance da primeira etapa. Helinho bateu falta pela esquerda e Juninho Capixaba desviou de cabeça, aos 46 minutos: 1 a 1.

O segundo tempo começou nervoso, com várias faltas cometidas. O Red Bull Bragantino voltou com a intenção de pressionar o Botafogo em seu campo e teve sucesso nos primeiros 15 minutos. Helinho, em cobrança de falta, forçou Gatito a fazer boa defesa.

Aos 17 minutos, um lance curioso. Alexander Barboza viu Cleiton adiantado e arriscou da intermediária do Botafogo. O lance agitou o torcedor carioca nas arquibancadas.

Com a marcação adiantada do Red Bull Bragantino, o Botafogo passou a fazer lançamentos para o campo de ataque. Aos 27 minutos, deu certo. Júnior Santos recebeu dentro da área, girou, fez o segundo gol dele no jogo e o sétimo em Libertadores.

O Bragantino tentou buscar nova igualdade, mas não teve forças. O Botafogo pareceu satisfeito com a vantagem, pois agora precisa de um empate em Branca Paulista na próxima semana.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa), Tchê Tchê (Marlon Freitas) e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares (Kauê) e Savarino. Técnico: Fábio Matias.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lincoln (Talisson) e Eric Ramires (Gustavinho); Helinho (Laquintana), Eduardo Sasha (Bruninho) e Thiago Borbas (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Júnior Santos aos 43 e Juninho Capixaba aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Halter, Eduardo Sasha

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 33.433 torcedores.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).