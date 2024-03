Lázaro Ramos aparece de surpresa na casa do BBB24 com mensagem enigmática e brothers vão à loucura

Teve invasão no BBB24 na tarde desta quarta-feira, dia 6! Lázaro Ramos apareceu de surpresa na casa mais vigiada do Brasil e deixou as cabeças dos brothers confusas com uma mensagem enigmática. Enquanto a casa estava fechada para a gravação do ator, Leidy o viu e, aos gritos, avisou os colegas.

Os participantes correram para ver o artista pelo vidro da casa. Com mímica e mensagens escritas em um quadro, Lázaro interagiu com os brothers:

Atenção: o Brasil pediu, dizia a primeira mensagem.

E ainda hoje vocês vão descobrir, dizia a segunda.

Yasmin Brunet já especulou que Maycon, o primeiro eliminado da 24ª edição do programa, voltará. Já outros apostam que um novo participante entrará no reality ou que o Paredão da última terça-feira, dia 5, que eliminou Michel, foi falso.