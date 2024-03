Mell Muzzillo, Ritinha em Renascer, fala sobre parceria com Xamã após rumores de romance

Nesta quarta-feira, dia 6, a atriz Mell Muzzillo, que está fazendo o maior sucesso como Ritinha na novela Renascer, foi a convidada especial do Encontro. Durante sua participação, a artista falou sobre o sucesso da produção e a parceria com Xamã, que interpreta o Damião.

Feliz com o resultado e com o sucesso, Mell rasgou elogios ao seu parceiro de cena:

- A gente está muito feliz, tem sido lindo. Xamã é um parceiraço, é muito generoso, a gente tem uma troca muito legal. Temos um casal originário na novela das nove. Isso é muito importante.

E parece que a relação com o ator foi além da novela. Durante o programa, ela também comentou sobre o convite para participar do clipe do músico:

- Ele perguntou o que eu ia fazer no domingo, eu disse que ainda não tinha nada programado, e ele me chamou para fazer o clipe.

Com o ritmo acelerado das gravações, a atriz contou que não está conseguindo acompanhar tudo que rola nas redes sociais envolvendo o seu nome.

- Eu consigo ler algumas coisas que chegam até a gente. Mas eu estou muito feliz com o resultado do trabalho feito, ver acontecendo, ver as pessoas falando sobre [a novela] positivamente é muito legal.