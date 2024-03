Igor Coronado sofre lesão muscular e vira dúvida para o jogo com o Água Santa pelo Paulistão

O técnico António Oliveira ganhou um problema de última hora para montar a equipe que vai enfrentar o Água Santa no final de semana. O meia Igor Coronado não participou da atividade desta quarta-feira e está entregue ao departamento médico. O jogador sofreu ma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e pode desfalcar a equipe na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

O atleta vai ser submetido a exames para avaliar a gravidade da contusão. Ele sentiu dores após participar de parte do jogo com o Santo André no último sábado. Ele esteve em campo por cerca de 15 minutos.

A contusão surge em um momento em que o treinador português estava analisando a possibilidade de escalar Igor Coronado ao lado de Rodrigo Garro no meio-campo para aumentar o poder de criatividade da equipe.

O treino desta quarta contou também com mais duas ausências nas atividades de campo. Fausto Vera fez trabalhos na parte interna. Já Diego Palacios segue aos cuidados dos fisioterapeutas do clube.

Já eliminado, o Corinthians que usar o confronto com o Água Santa como laboratório para o compromisso diante do São Bernardo, em jogo único, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. António Oliveira vem aproveitando os treinos desta semana para fazer ajustes a fim de tonar o time mais efetivo na frente e também corrigir erros de marcação na parte defensiva.