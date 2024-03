Câmara de Mauá aprova afastamento de Geovane Corrêa e empossa Cida Maia

A sessão da Câmara de Mauá desta terça-feira (5) começou com o vice-presidente da mesa diretora, Vaguinho do Zaíra (PSD), assumindo os trabalhos. Ele colocou em votação requerimento do presidente Geovane Corrêa (PT) pedindo afastamento por 31 dias. O petista é acusado de práticas de pedofilia, o que ele nega.

O pedido de afastamento de Corrêa teve 21 votos favoráveis e uma ausência, a do vereador Pastor Valdeci (Republicanos). A vereadora empossada não votou.

Cida Maia (PT), suplente que foi convocada para substituir Geovane Corrêa, mostrou-se emocionada ao assumir a cadeira. A petista afirmou que dará apoio irrestrito ao governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT). Ela prometeu "respeitar as divergências políticas".