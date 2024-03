Após empurrar Luiz Otávio Mesquita no palco do Domingo Legal, Nego do Borel explica briga e alfineta web: Vocês não mostram as partes que ele fala as gracinhas

No último domingo, dia 3, durante o Domingo Legal, a dinâmica Passa ou Repassa acabou tendo um momento tenso entre Luiz Otávio Mesquita e Nego do Borel. Os dois tiveram uma discussão no palco que resultou no cantor empurrando o influenciador. Mas, há uma história por trás das câmeras que não foi revelada.

Tudo começou quando Celso Portiolli relembrou a luta entre MC Gui e Nego do Borel, na época, o MC venceu a disputa e isso virou motivo de piadinhas da parte de Luiz Otávio. Nas imagens que foram ao ar, Nego do Borel avança na equipe adversária e fala algo para o filho de Otávio Mesquita, mas o áudio não foi compartilhado.

O apresentador e os outros participantes tentam separar a briga, mas as provocações não cessaram. Luiz pegou o microfone e disparou:

- Esse é você, [um] covarde. Só sabe empurrar, está acostumado.

Tentando controlar a situação, Celso Portiolli levou Borel de volta para o seu lado da bancada e advertiu os participantes:

- Vem aqui, você veio aqui para brincar.

Mais tarde, quando o vídeo começou a rodar a web, Nego do Borel decidiu responder a uma postagem feita no Instagram. No registro, aparece apenas a parte em que a briga explodiu. O cantor, então, respondeu:

Vocês não mostram as partes que ele fala as gracinhas não, né?

Um pouco mais tarde, o artista decidiu explicar melhor o que aconteceu por trás das câmeras. Segundo Nego do Borel, as provocações começaram há muito tempo, logo depois da luta que aconteceu entre Luiz Otávio e Thomaz Costa. Nos Stories, o cantor explicou:

- Hoje eu participei do Celso Portioli e estava a galera da luta lá. O tempo todo esse tal de Luiz Mesquita, esse cara me desafiou na luta lá, depois que ele acabou de lutar com o Thomaz e o cara vem implicando comigo o tempo todo, o cara vem jogando piadinha para mim o tempo todo. Hoje lá no camarim o cara fala umas paradas e eu tranquilo, de boa, sempre cai a culpa em mim. E aí o seguinte, eu sei que eu sou o Nego do Borel, um cara polêmico e tudo mais. [...] Esse Luiz Mesquita, esse moleque já estava jogando piadinha, ele está desde a luta com o Thomaz e me desafio. Aí hoje, lá no SBT, o tempo todo ele jogava piadinha para mim e eu quieto na minha. [...] Esses Instagrams de fofoca, cara, pegam uma parte do que aconteceu. Por que vocês não mostram tudo? Eu fui para um programa que não tem nada a ver com luta. Aí a culpa é do Nego do Borel.

Um pouco mais tarde, Luiz Otávio Mesquita decidiu se pronunciar também nas redes sociais. Nos Stories, ele desafiou o cantor para uma futura luta, para colocar um ponto final na discussão.

Só lembrando que foi ele [Nego do Borel] que levou o Thomaz para me empurrar antes da luta e agora a cena se repete. Quero ver se ele tem toda essa coragem de resolver isso no ringue como homem.