Charge - 4 de março de 2024

Uma delegação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está na China em busca de, entre outras coisas, atrair empresas interessadas em produzir veículos elétricos na região. O grupo ficará no país até o dia 12 e passará pelas cidades de Shangai, Ningde, Zhengzhou e Pequim.

A comitiva é formada pelo diretor administrativo, Wellington Damasceno; pelo vice-presidente, Carlos José Caramelo; pelo diretor-executivo e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, Aroaldo Oliveira; e pelo coordenador da Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Marcos Paulo Lourenço.