Davi atende Big Fone e está emparedado no BBB24

Atenção, preste bem atenção! Depois de tocar cinco vezes, Davi atendeu o último toque do Big Fone e está emparedado. Vale lembrar que Davi atendeu ao Big Fone duas vezes na sexta-feira, dia 1 e escutou a trolagem. Já no sábado, dia 2. a primeira chamada, que também foi trote, foi atendida por Alane.

Na segunda chamada do dia, que foi após o programa ao vivo, foi Davi quem atendeu novamente. E neste domingo, às 6h, ele pegou novamente no aparelho. No entanto, Davi acabou atendendo e caiu no paredão da semana.

Caso o emparedado, fosse o Líder ou o Anjo, ela deverá colocar alguém no seu lugar.