O julgamento que o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) faz das acusações de abuso de poder econômico pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), lança sombra preocupante sobre a integridade o pleito de quatro anos atrás. A Procuradoria Eleitoral suspeita que o então candidato à reeleição desequilibrou o processo em seu favor ao utilizar recursos públicos para promover campanha antecipada, disfarçada de notícias produzidas pelos servidores da Prefeitura e divulgadas pelos veículos de comunicação que ele irrigava com verbas publicitárias do governo. Há provas em profusão e a análise dos desembargadores está empatada por 1 a 1 – ainda faltam cinco votos.

O peso das acusações exige uma investigação minuciosa por parte dos desembargadores do TRE-SP. É fundamental que todas as evidências sejam cuidadosamente examinadas para determinar a extensão do suposto uso indevido de recursos públicos em favor da campanha de Orlando Morando. A independência e imparcialidade dos magistrados são fundamentas para assegurar que a justiça seja feita e que os responsáveis, caso se comprovem as irregularidades, punidos. É imperativo que os desembargadores conduzam análise meticulosa. A preservação da integridade do processo eleitoral democrático exige que casos como este sejam tratados com o mais alto grau de responsabilidade.

Embora relacionado ao pleito de quase quatro anos atrás, esse julgamento no Tribunal Regional Eleitoral interessa muito ao são-bernardense porque talvez revele um método recorrente de Morando. Recentemente, o prefeito foi novamente envolvido em episódio semelhante. Em janeiro, modelo bastante similar foi verificado no caso São Bernardo News, obscuro pasquim que, de repente, fez circular edição em que se dividia suas poucas páginas entre atacar os adversários do tucano e publicar anúncios da Prefeitura de São Bernardo. A opinião pública precisa ficar atenta aos desdobramentos dos dois casos. A cidade pode estar diante de um abusador contumaz do poder econômico.