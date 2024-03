Cachorrão empata com Lemense e perde a liderança da A3

O EC São Bernardo visitou o Lemense na tarde deste sábado (02), em partida disputada no estádio Bruno Lazzarini, em Leme, e empatou em 0 a 0. O resultado manteve o Cachorrão invicto - com a derrota do Marília, equipe é a única sem perder na A3 -, mas o fez perder a liderança para o Catanduva, que venceu o Sertãozinho por 2 a 0.

Mesmo sem a vitória, a situação do time são-bernardense na competição segue confortável. Na segunda posição com 25 pontos, a equipe tem cinco de vantagem sobre o terceiro colocado, Desportivo Brasil, e pode se classificar matematicamente à segunda fase já na próxima rodada.

O jogo foi marcado por muita disputa física, erros de passe e de finalização. No primeiro tempo, os goleiros das duas equipes pouco trabalharam. De técnico novo, o Lemense queria evitar a quarta derrota consecutiva e não se arriscou no ataque. Do outro lado, o EC São Bernardo teve dificuldades de impor seu ritmo e a velocidade que se tornaram marcas da equipe no campoeonato.

Na etapa final, o Cachorrão tentou ir para cima, mas parou na forte defesa montado peloo técnico Marcos Campagnollo. O time da casa ameaçou em alguns contra-ataques, mas também não levou perigo ao goleiro do São Bernardo. Ao fim dos 90 minutos, o empate acabou sendo de bom tamanho para ambas as equipes. Embora tenha chegado a seis jogos sem vitória, o Lemense interrompeu a sequência de três derrotas seguidas, enquanto Cachorrão manteve a invencibilidade e segue vivo na disputa pela liderança.

O EC São Bernardo recebe o Marília na abertura da próxima rodada, em jogo que será disputado na sexta-feira em Santana de Parnaíba, às 15h. Já o Lemense visita o lanterna Matonense no domingo, às 10h.