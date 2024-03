Stuttgart vence Wolfsburg e tenta se aproximar do pelotão da frente no Campeonato Alemão

O Stuttgart conseguiu um importante resultado neste sábado ao derrotar o Wolfsburg por 3 a 2, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. A vitória coloca o time do técnico Sebastian Hoeness na terceira posição, com 50 pontos, buscando uma aproximação junto ao vice-líder Bayern de Munique (54).

Jogando diante de um Wolfsburg motivado por atuar em casa, o Stuttgart saiu na frente logo aos 14 minutos com Guirassy. Ele acertou um belo cabeceio e colocou o time visitante em vantagem no confronto.

Mas foi na segunda etapa que a partida esquentou e os gols começaram a sair. O Wolfsburg empatou logo no início do segundo tempo com Mahele, em bela finalização. No entanto, o time da casa não teve muito tempo para comemorar.

Em jogada individual, Millot acabou sendo derrubado na área. Em cima do lance, o juiz assinalou pênalti e Guirassy foi para a cobrança. Ele bateu firme e voltou a deixar o Stutgart em vantagem, aos oito minutos.

O Wolfsburg foi para cima em busca do empate e os espaços começaram a aparecer na sua defesa. E numa jogada de velocidade, a bola foi parar nos pés de Vagnomon. Ele chutou rasteiro e cruzado para fazer 3 a 1 Stuttgart.

O Wolfsburg ainda diminuiu com Nmecha, aos 37 minutos, mas não teve tempo para conseguir buscar o empate. A derrota em casa deixa a equipe na 13ª colocação com 25 pontos