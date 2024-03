Anitta afirma que ainda existem pessoas que não acreditam em sua bissexualidade: Querem ditar como você deve se comportar

Sem papas na língua, Anitta decidiu trazer à tona detalhes da vida pessoal e contou que ainda existem pessoas que não acreditam em sua bissexualidade pelo fato dela nunca ter tido uma namorada.

As pessoas querem ditar como você deve se comportar como bissexual. Eu nunca namorei uma mulher por muito tempo. Tive um caso com uma pessoa que apenas meus amigos conhecem, mas não foi sério? O mesmo acontece com os homens! As pessoas gostam de dizer: Ah, ela diz que é bissexual, mas nunca teve namorada. Isso faz de mim uma falsa bissexual? Não!, afirmou em entrevista à revista Cosmopolitan.

E continuou:

Percebi como é perigoso quando você consegue visibilidade e não sabe o que fazer com ela. Há muitos adolescentes me ouvindo. Senti a pressão.