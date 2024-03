1° Congresso de Educação de Santo André será em março

A Prefeitura de Santo André realizará entre os dias 12 e 16 de março o 1º Congresso de Educação, destinado a profissionais da rede municipal de ensino e também para o público geral. O evento terá mais de 192 palestras distribuídas em 12 polos do município, como colégios particulares, faculdades e universidades, com 29 mil vagas disponíveis, de forma presencial e simultânea. Ao Diário, o secretário de Educação, Almir Cicote, afirmou que a expectativa é realizar o evento anualmente no município.

Os interessados já podem realizar as inscrições pelo link https://portais.santoandre.sp.gov.br/congressoeducacao/ (ou Qr-Code ao lado). O evento conta com a participação de importantes entidades e instituições, incluindo universidades públicas e privadas, escolas particulares e conveniadas, além de instituições filantrópicas. Cerca de 24 mil inscrições já foram realizadas, por pessoas de 23 cidades diferentes, sendo que diversas palestras já têm lugares esgotados.

“Esse congresso começou a ser elaborado em dezembro. Sempre temos aqui em Santo André eventos extremamente significativos em todos os sentidos, e acreditamos que tínhamos que fazer algo grandioso com a Educação, que conseguisse unir todos os atores da cidade em um processo de discussão”, disse Cicote ao Diário. “Era muito mais simples fazer algo só para a nossa rede, mas não, resolvemos chamar as entidades que são conveniadas, os professores, a rede do Estado e colégios particulares”.

Por conta da falta de espaço em Santo André para fazer as palestras de forma simultânea, a Secretaria de Educação andreense mobilizou colégios particulares, faculdades e a UFABC (Universidade Federal do ABC) para que os auditórios dos espaços tivessem uso cedido durante o evento. Fátima Freire, filha do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, e o historiador, professor e escritor Leandro Karnal, são alguns dos nomes que participarão dos encontros em Santo André. Karnal, inclusive, fecha o congresso na noite do dia 16.

Durante o 1º Congresso de Educação serão abordados oito eixos temáticos: Políticas Públicas e Gestão Escolar; Educação em Perspectiva; Educação Física, Arte e Cultura Corporal; Educação Especial e Inclusiva; Educação Ambiental e Sustentabilidade; Cooperação e Cultura de Paz; Relações Étnico-Raciais e Diversidade; e Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia. Conforme explica Cicote, as demandas para criação dos eixos surgiram de forma natural, e também consideraram as redes sociais.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar reflexões sobre o universo da Educação com foco na qualificação da prática pedagógica, integrando diferentes etapas e modalidades de ensino que compõem a educação de uma cidade educadora. “Vamos debater o tema com todos os interessados que trabalham com educação, com assuntos dos mais variados interesses”, afirma Cicote, que já planeja novas edições para os próximos anos, sejam anuais ou bianualis. O modelo também servirá de base para criação em outras cidades, já que ao menos três municípios já demonstraram interesse em realizar seu próprio congresso.

Conselho Estadual de Educação é celebrado em sessão na Alesp

Os 60 anos do CEE (Conselho Estadual de Educação) foram celebrados durante uma Sessão Solene, na última semana, no Plenário da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). O evento reconheceu a contribuição do órgão para o desenvolvimento do ensino paulista. Entre as autoridades presentes estavam o secretário estadual de Educação, Renato Feder, o atual presidente do Conselho, Roque Theophilo Júnior, a presidente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, e o professor e superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi, que detêm cargo no CEE.

“O conselho é fundamental. Em alguns casos, principalmente durante a pandemia, vimos que as deliberações que de lá saíram são muito inovadoras, se antecipando e sendo farol para os outros conselhos estaduais”, pontua o professor Marcos Sidnei Bassi. “No CEE existe um conjunto de pessoas referências no tema da educação, neste local aprendo, porque é uma aula participar das reuniões”, finaliza. Além de regular as diretrizes para escolas e universidades, o Conselho também é responsável pelo credenciamento de cursos do ensino superior.

Secretário estadual de Educação, Renato Feder ressaltou a importância do CEE como referência para o direcionamento das decisões relacionadas à Educação no Estado. Para ele, contar com o órgão é ter o respaldo técnico necessário para tomar as melhores decisões no setor.