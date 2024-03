Morando aloca parte da Educação em prédio de empresa fechada

Além de improvisar uma nova sede para a Secretaria de Educação no Cenforpe (Centro de Formação de Professores) Ruth Cardoso, conforme publicado pelo Diário no início do mês, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também está alocando parte da Pasta no terreno da antiga indústria farmacêutica UCI-Farma, na Vila Duzi.

Do lado de fora, é possível ver alguns materiais da secretaria armazenados no galpão da falida empresa. Mas, diferente do que ocorreu no Cenforpe, quando a equipe do Diário conseguiu acesso sem nenhum protocolo, a entrada da reportagem foi barrada pelos agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) presentes no local. Um deles contou que a maior parte dos funcionários que estão alocados ali são responsáveis pela organização do almoxarifado.

“Aqui está o almoxarifado, a outra parte da secretaria está lá no Cenforpe. Esse galpão está servindo de armazenamento, às vezes o que está aqui vai pro Cenforpe e o que está lá vem para cá. Depende do que os funcionários precisam”, disse um dos GCMs.

Embora barrada, a reportagem conseguiu conversar com alguns funcionários que deixavam o local. Sem se identificar, eles não esconderam o descontentamento com a atual situação da Secretaria de Educação, que é comandada por Silvia Donini.

“A gente está meio às cegas, porque nossos materiais estão divididos e a equipe está dividida. Teve um grupo de funcionários que estava trabalhando aqui até a semana passada e de repente foram mandados para o Cenforpe, outros foram para home-office. E quem está de home-office de repente é mandado para cá ou para lá”, comentou um dos funcionários, que ainda disse que eles não foram informados sobre a possibilidade de uma nova sede permanente da Pasta.

A Secretaria de Educação está improvisada desde a conclusão da venda do prédio que abrigava a Pasta no bairro Nova Petrópolis. A antiga sede foi vendida por Orlando Morando no ano passado para a Construtora Patriani, que arrematou os dois lotes da área com total de 18.926,11 metros quadrados por R$ 81,7 milhões.

“O que ocorre é que, na Secretaria de Educação, o setor de documentação é a memória, é a vida escolar dos nossos alunos. E a gente vê o desprezo pela educação da nossa cidade na forma como o prefeito tem tratado os servidores, que são os funcionários da educação, e os documentos dos nossos alunos, que estão armazenados num prédio quase abandonado”, criticou a vereadora Ana Nice (PT).