São Bernardo e Diadema têm oportunidades de emprego

Os estabelecimentos da Droga Raia, Termomecanica e da Vloger Ingredients, abriram inscrições para quem está à procura de emprego nas cidades de São Bernardo e Diadema. A novidade é que, além de cargos que se aplicam no regime CLT, existem vagas oferecidas para estágio. As empresas exigem formação específica na área de atuação, exceto as vagas apresentadas para estágio e a Droga Raia, que está com cargos abertos exclusivamente para quem não possui experiência. É desejável pelas empresas residir no Grande ABC, disponibilidade, proatividade e bons resultados com trabalhos em equipe. Existem cargos disponíveis para: Líder de projetos – panificação, orientador de loja, motorista carreteiro, entre outros.

TERMOMECANICA

A empresa brasileira, com foco na produção de cobre e suas ligas para fins industriais, está oferecendo a vaga de Motorista Carreteiro. É obrigatório pela empresa, possuir alguns pré-requisitos para aplicar à vaga, sendo eles: Ensino médio (2° grau) completo, Habilitação- categoria E e disponibilidade de horário para trabalhar em turnos.

Para se inscrever e concorrer a vaga, basta clicar na palavra do cargo de interesse, dessa forma, você será direcionado para a página de inscrição.

DROGA RAIA

O grupo Raia Drogasil abriu o processo de contratações em São Bernardo do Campo e Diadema. São cinco as vagas oferecidas pela empresa, que exigem ter cursado o ensino fundamental e 18 anos completos. Não é necessário experiência anterior. As vagas oferecidas são para a função de orientador de loja.

VLOGER INGREDIENTS

Localizada em São Bernardo, a empresa fornecedora de aromas e fragrâncias, está disponibilizando vagas de estágio e efetivas. Os cargos ofertados exigem conhecimentos específicos das áreas e é desejável pela empresa residir nas cidades do Grande ABC. As vagas oferecidas são: Líder de projetos – panificação, técnico de TI e estágio em manutenção e infra.

