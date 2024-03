Chrystian, da ex-dupla sertaneja com Ralf, tem transplante adiado após cirurgia no coração

O cantor Chrystian, da dupla sertaneja com Ralf, precisou adiar a sua cirurgia de transplante de rim para o fim do ano. Durante os exames pré-operatórios, foi constatada a necessidade de sujeitá-lo a um cateterismo. Ele contou em suas redes sociais que ainda precisou colocar dois stents, um pequeno dispositivo expansível para prevenir a obstrução do fluxo no local. Enquanto aguarda a operação, retomará a sua agenda.

Em um vídeo postado no Instagram, Chrystian contou:

- Então, estou passando aqui para deixar todo mundo, os meus fãs, os meus amigos e os contratantes tranquilos. Porque eu estou me sentindo muito bem. A cirurgia que eu ia fazer dia 11 agora foi adiada para o final do ano, porque... Eu tive que pôr dois stents no coração e tal. Então essa coisa toda, esse trâmite de tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia, disse.

Ele ainda tranquilizou os seguidores de que está muito melhor do que estava, em saúde e felicidade:

- Quero de qualquer maneira cumprir as agendas de shows e compromissos e tal. Podem ficar tranquilos que estou me sentindo muito bem, graças a Deus, com a proteção divina e da minha amada, finalizou.

Inclusive, é sua esposa quem doará o rim para ele:

- É uma prova de amor que eu tô recebendo muito grande da Key. E vai dar tudo certo! Sempre dá, já deu tudo certo!, comemorou.

Gravei este vídeo pra tranquilizar todos vocês a respeito da minha saúde. Deus é bom o tempo todo! Obrigado pelas mensagens de carinho que estão me mandando, isso me deixa ainda mais feliz e confiante. Já deu tudo certo!, escreveu Chrystian na legenda.