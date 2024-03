Com show de Edson e Hudson e atrações, Ribeirão Pires celebra 70 anos

Neste mês de março, Ribeirão Pires celebra 70 anos de emancipação político-administrativa. A Prefeitura preparou programação especial para comemorar a ocasião. No dia do aniversário, 19, o Complexo Ayrton Senna, região central da cidade, sediará show de Edson e Hudson. A entrada é solidária, com a doação voluntária de 1 Kg de alimento não perecível ou 1 Kg de ração para pet.

A 2ª Entoada Nordestina, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24, com homenagem a Ariano Suassuna, também integra o calendário festivo. O evento terá cardápio gastronômico típico e grandes atrações – Frank Aguiar (22), Chambinho do Acordeon (23), e Chico César e Geraldo Azevedo (24). A festa também acontecerá no Complexo Ayrton Senna, com entrada solidária.

Exposição de trabalhos de estudantes da cidade e artistas locais, concerto de violão da EMARP – Escola Municipal de Artes, show de Ângelo Máximo e atividades esportivas estão entre as atrações do mês de aniversário de Ribeirão Pires.

Confira a programação festiva:

2 e 3/3 - Day Park – A partir das 9h

Atividades de lazer gratuitas – Pedalinho, caiaque, brinquedos infláveis

Local: Parque Oriental - Rua Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse

*No dia 2/3, inauguração do Monumento Oodaiko – O Grande Tambor – Parque Oriental

8/03 – Dia Internacional da Mulher - 9h às14h

Atividades, serviços e orientações gratuitas voltadas ao bem-estar e direito feminino

Local: Praça Central da Vila do Doce – Rua Boa Vista, S/N - Centro

8/3 – Lançamento da exposição ‘Elos da Arte’ - 19h

Obras do artista da cidade, Tuta

Local: Saguão do Anfiteatro Municipal Arquimedes – Rua Diamantino de Oliveira, 220 – Jardim Pastoril

9/3 - Lançamento programa ‘Tigela Cheia’ – 10h às 15h

Troca de 1 kg de garrafa pet por 1 kg de ração para pet

Mais vacinação e feira de adoção de cães e gatos

Local: Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro

9/3 - Luau da Melhor Idade - Aloha - 17h às 21h

Atrações culturais gratuitas e baile

Local: CTT João Netto (Complexo Ayrton Senna) – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro

9 a 19/3 – 130ª Festa de São José

Sábados e domingos – quermesse (9, 10, 16 e 17/03)

Local: Igreja Matriz - Av. Santo André, 110 - Centro Alto

14/3 - Concerto de Violão da EMARP – na Capela Santa Cruz – 20h

Local: Avenida Francisco Monteiro, 188 – Jardim Pastoril

16/3 – Abertura exposição ‘Ribeirão Pires 70 Expressões’ - 10h

Produções do Concurso Cultural com estudantes em celebração ao aniversário da cidade

Local: CHL - Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli - Rua Miguel Prisco, 286 – Centro

17/3 – 2ª Feira Vegana do ABC em Ribeirão Pires – 8h às 17h

Local: Parque Oriental - Rua Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse

17/3 – Entrega do Monumento em homenagem aos Pracinhas – 10h

Local: Praça dos Expedicionários (Paço Municipal) - Rua Miguel Prisco, 288 - Centro

17/3 - Show de Ângelo Máximo (Melhor Idade) - 18h

Local: CTT Olaria - Rua Pelegrino Gianasi, 141 – Jardim Centenário

19/3 - Show Edson e Hudson - 20h

Local: Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro

Entrada solidária – doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet

22/3 - Sessão Solene de Aniversário de Ribeirão Pires – 19h

Local: Salão Nobre do Ribeirão Pires FC - Avenida Prefeitp Valdírio Prisco, 330 - Centro

22, 23 e 24/3 – 2ª Entoada Nordestina

Sexta-feira – das 18h às 22h

Sábado – a partir das 14h

Domingo – a partir das 12h

Local: Complexo Ayrton Senna - Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro

Entrada solidária – doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet

24/3 - Caminhada das Águas - 7h (Concentração)

Local de saída: Complexo Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro

26/3 - 3ª Expo Profissões - 8h às 12h

Local: Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro

29/3 - Paixão de Cristo – 16h às 22h

Local: Complexo Ayrton Senna - Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro

Entrada solidária – doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet