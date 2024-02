Charge - 29 de fevereiro de 2024

A Basf anunciou o encerramento da produção de tinta automotiva na América do Sul em até 18 meses. Isso impacta a fábrica de São Bernardo, no bairro Demarchi, e também a de Tortuguitas, na Argentina. Segundo a empresa, a decisão foi tomada para “garantir competitividade e crescimento sustentável”. O Sindicato dos Químicos do ABC revela que recebeu a notícia “com imensa preocupação e incredulidade” e que isso pode causar a demissão de até 150 trabalhadores.

A empresa não informa o número de pessoas que atuam na área, mas que “não poupará esforços para garantir que o impacto sobre seus colaboradores e colaboradoras seja o menor possível, e tratará a redução do número de postos de trabalho de forma socialmente responsável, envolvendo os representantes dos trabalhadores sempre que necessário”.