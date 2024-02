Equipe do Palácio de Buckingham revela estado de saúde de Kate Middleton

Na última terça-feira, dia 27, aconteceu um memorial após um ano da morte do Rei da Grécia, Constantino II, mas o que chamou a atenção da imprensa foi a ausência do Príncipe William no evento. O monarca grego era padrinho do herdeiro do trono britânico e era esperado que o jovem fizesse um discurso no local.

Após o cancelamento de última hora, a notícia de que William ficaria na Inglaterra por motivos pessoais causou burburinho internacionalmente. Isso porque tanto Kate Middleton quanto Rei Charles III estão lidando com questões médicas neste momento.

A princesa passou por uma cirurgia no abdome e só deve voltar aos compromissos reais em abril. Mas para tranquilizar o público, o Palácio de Buckingham enviou uma nota à imprensa inglesa afirmando que Kate está bem e se recuperando, afirmando que ela não foi a motivação do cancelamento de William.

Como não poderia comparecer ao memorial, o príncipe ligou para a realeza grega e falou diretamente com eles. Sem outros membros da monarquia disponíveis, Camilla Parker Bowles foi a representante inglesa no evento.