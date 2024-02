Luana Piovani faz desabafo nas redes sociais: Nem sempre uma mãe sabe o que fazer, isso me enlouquece

Na manhã desta terça-feira, dia 27, Luana Piovani fez um desabafo sobre maternidade. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto chorando e confessou que se sente mal por nem sempre saber o que fazer diante de problemas.

Nos Stories do Instagram, a artista escreveu:

Não consegui fazer meu exercício. Nem sempre uma mãe sabe o que fazer, isso me enlouquece. Só que 0 + 0 = 0. Então, sento, choro, penso, oro, peço ajuda e melhoro. Estou dividindo para ampliar entendimento, não é problema de saúde, nada grave.

Luana então contou quais são os passos que segue quando precisa enfrentar dificuldades.

Choro (alívio), penso (óbvio, problema requer solução, raciocínio), oro (fé, mas vejam que vem depois do alívio e do pensar), peço ajuda (resolução do pensar, confiança nos que pede ajuda, experiência e inteligência emocional), melhoro. O quociente está na soma acima.

Apesar de não revelado o que exatamente aconteceu, a atriz disse que parte do problema foi resolvido.

Só faltou contar que, depois de 20 minutos, grande parte da questão foi resolvida com uma simples mudança, que não foi feita por mim. Vivi a solução.