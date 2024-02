Como limpar a caixa-d’água e evitar a dengue, segundo a Sabesp

A Sabesp, companhia de saneamento básico e abastecimento de água, diante da incidência de casos de dengue anuncia um tutorial público de como manter limpo um dos espaços mais propícios para criadouros do mosquito da dengue: a caixa d’água, que deve ser lavada a cada seis meses.

"Fazer a limpeza não é tão complicado, o próprio morador pode fazer isso; mas ele deve tomar cuidado com a segurança, pois em muitos casos as caixas-d’água estão em local de difícil acesso ou com risco de queda. Para as caixas de grande porte, como as de condomínios, há a recomendação para que o cliente busque serviço profissional", declara por nota a empresa.

Na lista do que evitar para a limpeza, está o uso inadequado de escovas de aço, palha de aço, vassoura e assemelhados. Além disso, por exemplo, recomenda-se somente a utilização de água sanitária na proporção recomendada e nunca o uso de detergentes, removedor, sabão ou outros produtos químicos.

Vale destacar que outro ponto importante abordado pela companhia é manter a caixa bem tampada, para que não entrem insetos, sujeira ou mesmo animais pequenos. Isso evita a transmissão de doenças e a necessidade de limpeza extra.

ROTEIRO DE LIMPEZA

Feche o registro ou prenda a boia;

Limpe primeiro a tampa e remova-a;

Mantendo um palmo de água no fundo e com saída tampada (para evitar que a sujeira escoe pelo ralo), lave o interior da caixa com um pano úmido. Caso ela seja de fibrocimento, substitua o pano por uma escova de fibra vegetal ou de cerdas de plástico. Não use escova de aço, vassoura, sabão, detergente ou outros produtos químicos.

Retire a água da limpeza e a sujeira utilizando pá de plástico, balde e panos. Seque o fundo com um pano limpo;

Quando a caixa estiver seca e com a saída ainda fechada, deixe entrar um palmo de água e adicione 2 litros de água sanitária (esta proporção é para uma caixa-d’água de 1.000 litros);

Deixe essa solução desinfetante repousar por duas horas. Com a ajuda de balde ou caneca de plástico, utilize-a para molhar as paredes internas da caixa e da tampa, incluindo as bordas. Faça isso a cada meia hora até completar duas horas;

Após duas horas, abra a saída e esvazie a caixa. Abra todas as torneiras e acione as descargas para desinfetar todas as tubulações da casa.

Depois de abrir o registro (ou soltar a boia), use a primeira água para lavar banheiro ou pisos.

Um tutorial completo, em formato de vídeo, está disponível em https://goo.gl/nCEAmi.