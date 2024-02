Grande ABC possui 1,4 milhão de pessoas com plano de saúde

Mais da metade dos moradores do Grande ABC possuem planos de saúde. Até dezembro do ano passado, 1,4 milhão de usuários utilizavam a assistência médica privada, ou seja, 52,9% da população da região, segundo levantamento da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) a pedido do Diário.

Com 103.919 beneficiários, São Caetano é o município da região com o maior índice de cobertura médica privada, com 62,2% da população. Na sequência aparecem as cidades de Santo André (56%), São Bernardo (54,8%) e Mauá (51,%).

A alta taxa regional de adesão ao serviço particular supera em dobro o índice de cobertura nacional, que chegou no ano passado a 25,1% da população brasileira. Apesar do baixo alcance, o setor de planos de saúde atingiu pela primeira vez em 2023 o maior número de usuários no Brasil, com registro de 51 milhões.

A presença de grandes empresas e indústrias na região pode ser um dos principais motivos para o elevado registro de usuários nos planos de saúde, conforme associa a professora titular de Saúde Coletiva e pró-reitora de extensão do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), Vânia Barbosa do Nascimento. “Não acredito que haja uma migração individual muito grande do SUS (Sistema Único de Saúde) para o sistema privado. A maioria dos beneficiários da região está em planos corporativos, que têm participação da empresa e do trabalhador. Isso ocorre porque o Grande ABC tem uma alta concentração de empresas, um mercado formal competitivo e mantém a atuação dos movimentos sindicais, que garantem os direitos dos funcionários, incluindo as negociações por planos de saúde”, explica.

Nos dois anos mais críticos da pandemia da Covid-19, o número de usuários dos convênios médicos cresceu 5% na região, passando de 1.375.528 em 2020 para 1.445.981 em 2022 . Em 2021, as empresas privadas de saúde ganharam 44 mil novos clientes, e em 2022 foram 26 mil pessoas que passaram a utilizar o serviço particular.

REAJUSTE DE VALORES

Em um ano, 2.134 pessoas deixaram de utilizar os planos de saúde no Grande ABC. Essa redução no número de usuários pode estar relacionada com o reajuste de preço dos convênios médicos.

Segundo explica a professora de economia da UFABC (Universidade Federal do ABC), Ana Claudia Polato e Fava, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) dos planos de saúde foi 11,52%, acima do acumulado de 12 meses de 2023, que fechou em 4,62%.

“Uma família representativa gasta 4% da renda com plano de saúde, desta maneira, a contribuição da variação anual foi a terceira maior, imediatamente atrás da gasolina e acima das passagens aéreas. Se levarmos em consideração que os convênios médicos têm um peso considerável no orçamento das famílias, o impacto é ainda maior”, pontua.

Além do reajuste, a docente também associa a saída dos moradores dos planos de saúde ao mercado de trabalho. “O que chama a atenção nos dados é que a queda de usuários de 2023 que aconteceu no Grande ABC não é observada no Estado de São Paulo nem no Brasil. A maior diminuição ocorreu em São Caetano (-5.209), seguida por Mauá (-1.234) e São Bernardo (-858). Quanto desta redução no número de usuários pode estar relacionada ao fechamento de postos de trabalhos nestes municípios?”, questiona.

OUTRO CENÁRIO

Em contrapartida, a assistência médica odontológica nos municípios do Grande ABC registrou crescimento gradativo durante os últimos seis anos. De dezembro de 2018 ao mesmo mês de 2023, os usuários dessa modalidade cresceram 68% nas sete cidades.

No ano passado, os planos dentários contabilizaram quase 1 milhão de usuários na região. No total, 930.925 moradores foram registrados no serviço odontológico – cerca de 34,1% da população local.