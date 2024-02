Nego do Borel se pronuncia após perder luta para MC Gui e critica juiz: - Não fez nada

Na madrugada deste domingo, dia 25, Nego do Borel se pronunciou nas redes sociais após perder a luta para MC Gui no Fight Music Show. O cantor relatou indignação com o juiz do combate por não ter aplicado punições em seu oponente após ele levar um golpe na nuca.

- Estou bem, sem nenhuma marca. Fui jogado para fora do ringue. Tomei golpe na nuca, o juiz não fez nada, não deu uma punição, não abriu contagem. Que loucura!

O artista ainda criticou o comportamento da torcida de MC Gui durante o evento.

- Engraçado que ali no ring também do FMS era só as pessoas que pagavam mesa pra estar ali. A torcida do MC Gui tinha mais de 200 cabeças gritando atrapalhando ali na beira do ringue e a nossa torcida estava toda espalhada, maior esculacho, olhem o site do combate que vocês veem o resultado que foi, ele não me achou.

Em seguida, Nego do Borel compartilhou um texto fazendo um agradecimento a todos os envolvidos e confessou que não havia pensado no que faria caso perdesse a batalha no ringue.

Rapaziada, tô feliz, foi maneiro participar do Fight Music Show, a vida é isso, principalmente luta, o MC Gui se dedicou, eu me dediquei, meu mestre Leandro Braga tá de parabéns pelo trabalho que fez comigo. Infelizmente não veio a vitória, vida que segue e obrigado a todos que torceram por mim, quem gosta de mim de verdade vai me apoiar e me parabenizar por eu ter tido me dedicado em tão pouco tempo, sem nunca ter lutado nada... Obrigado Rodrigo Babi, você é f**a Irmão, te amo! F**a que eu não fiz planos para se eu perdesse, agora aceitar zoação. Mas obrigado de verdade a todos vocês e parabéns a todos os envolvidos.

Já durante a manhã, ele fez uma publicação no feed pedindo desculpas àqueles que apostaram em sua vitória.

Parabéns ao Mc Gui, e desculpas às pessoas que apostaram em mim, infelizmente não consegui realizar o que eu aprendi, foi tudo muito diferente para mim, o meu jogo era um jogo muito difícil por conta da envergadura e peso do meu adversário, tive muitas dificuldades para combinar os golpes sem ficar no raio de ação dele, lembrando vocês que eu não sou lutador, apenas aceitei esse desafio porque a vida é feita de desafios e eu amo sair da minha zona de conforto?

E mais uma vez apontou a atitude do juiz:

Durante a luta, no terceiro round eu fui jogado para fora do ringue e o juiz tinha que me levar paro meu corner, até para eu recuperar, mas não foi oque aconteceu. Empurrar para fora do ringue é punição e quem entende de boxe sabe... Depois eu tomei golpes na nuca e fiquei tonto, o Juiz não abriu contagem para eu me recuperar, não deu como o certo os 10 segundos e finalizou como nocaute técnico sendo que eu estava ganhando os rounds! Outra coisa, ter aquele monte de pessoas coladas no ringue não existe, fui xingado de agressor e tudo mais que vocês possam imaginar?

Por fim, contou que participou da luta mesmo estando lesionado:

Enfim? Perdi!Perdi e não tem como voltar atrás, mais uma vez peço vocês desculpas, não tem oque eu fazer, já foi, agora eu vou tirar umas férias, vou por a cabeça no lugar e tentar melhorar, não foi dessa vez? Só um detalhe que ninguém sabe! Hoje eu lutei com uma costela quebrada, com fissura na mandíbula e com o ombro ferrado também, dava para lutar? Dava, mas me atrapalhou muito e existia todo um investimento por trás, eu estava querendo muito? Obrigado meus amigos de verdade que torceram por mim... Deu ruim, perdi par o calabreso com apenas dois socos de maluco.