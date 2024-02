Auricchio chama skatista de marginal e Federação repudia falas do prefeito

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), em vídeo publicado nas redes sociais, visivelmente irritado chama um jovem skatista de “marginal”, isso porque, imagens do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) flagraram o rapaz realizando manobras com skate em cima de um ponto de ônibus recém-instalado na Praça da Bíblia. “Um marginal desse que vem depredar e vandalizar um equipamento novo”, esbravejou.

Auricchio ainda destacou que o equipamento já está todo pichado e, por isso, a Prefeitura vai ter que tirar mais dinheiro dos impostos para recuperar a estrutura.

O comentário do prefeito gerou reação imediata da FPS (Federal Paulista de Skate). Em nota de repúdio, a entidade máxima do skateboard no Estado de São Paulo afirma “lamentar” as falas do prefeito que “levam ao preconceito” e “incitam a violência contra os praticantes da modalidade”.

A federação ainda defende a ocupação do espaço por entender ser direito de todo cidadão.