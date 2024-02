Harry Kane marca dois, Bayern derrota RB Leipzig e ainda sonha com título no Alemão

Com dois gols de Harry Kane, o Bayern de Munique venceu o RB Leipzig por 2 a 1, neste sábado, na Allianz Arena, chegou aos 53 pontos, encerrou a sequência de três derrotas seguidas e se manteve na busca pelo líder Bayer Leverkusen - que tem 61 e bateu o Mainz pelo mesmo placar, na sexta-feira, no início da rodada..

A equipe comandada por Thomas Tuchel - que deixará o clube ao fim da temporada, não faz uma boa temporada. O time, campeão alemão no últimos 11 anos, está lutando para se aproximar da liderança, que está com o surpreendente Bayer Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso. O Leipzig está em quinto lugar, com 40 pontos.

Depois dos fracassos no Alemão, como a derrota retumbante de 3 a 0 para o Bayer Leverkusen e o revés de 1 a 0 para a Lazio pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe tentou mostrar reação contra o Bochum no último domingo, mas perdeu de virada por 3 a 2.

O jogo começou muito intenso, com rapidez nas recomposições dos jogadores e deixando pouco espaço para alguma chance de gol dos dois lados. Aos 41, Harry Kane tentou uma chance de bicicleta dentro da área mas o goleiro Blaswich evitou o gol.

O segundo tempo começou com o Bayern em cima do Leipzig e logo obteve resultado. Aos 10, Harry Kane recebeu de Musiala e chutou cruzado na entrada da pequena área sem chance para Blaswich. O gol deu alívio aos torcedores, que voltaram a se animar. Mas a festa durou pouco.

O jogo seguia acirrado e, aos 25, Sesko recebeu de Dani Olmo e chutou firme para empatar a partida, desanimando a torcida. A posse de bola seguia equilibrada entre os times, mas com poucas chances reais de gol. Aos 35, Goretzka quase marcou depois de cruzamento de Kimmich.

Nos acréscimos, veio o alívio bávaro. Em jogada de de Ligt e Choupo-Moting, Kane recebeu e chutou de pé esquerdo para o alívio da torcida no Allianz Arena.

A próxima partida do Bayern está marcada para 5 de março, na volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Lazio. O Leipzig joga fora de casa no próximo sábado contra o Bochum, pelo Campeonato Alemão.

Entre os demais resultados do dia, o empate predominou. O Stuttgart desperdiçou grande oportunidade de se manter na briga pelo título ao empatar com o Colônia por 1 a 1, em casa. Com gols somente no segundo tempo, Millot abriu o placar para o time da casa, mas Martel empatou na sequência. O Stuttgart é o terceiro colocado da tabela, com 47 pontos, enquanto o Colônia luta contra o rebaixamento, com 17.

Union Berlin e Heidenheim empataram por 2 a 2, em Berlim. Os dois times ocupam o meio da tabela, sem maiores ambições no momento. Em sétimo lugar, o Werder Bremen ficou no 1 a 1 com o lanterna Darmstadt, diante de sua torcida. Já o Borussia Mönchengladbach (11º colocado) aplicou 5 a 2 no Bochum (13º), em casa.