Pedro Scooby rebate comentários de internautas após Luana Piovani revelar que o filho mais velho vai morar com ele

Pedro Scooby rebateu comentários de internautas após Luana Piovani revelar que o filho mais velho pretende morar com o surfista. Durante participação no podcast PodDelas, a atriz revelou que o primogênito irá se mudar para a casa do pai no Brasil.

Enquanto estavam juntos, Pedro Scooby e Luana tiveram três filhos: Dom, Bem e Liz. Ao ser questionada os herdeiros, que atualmente vivem com ela em Portugal, possuem vontade de retornar ao país Natal, a artista disse:

- O mais velho [ Dom, de 12 anos de idade] quer e acho que está vindo esse ano ainda morar com o pai. Dá uma aliviada na minha carga, dividir um pouquinho. [O coração de mãe] fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo.

Na sessão de comentários de uma página que repercutiu o vídeo do momento, internautas deixaram sua opinião sobre o assunto e Pedro fez questão de rebater as críticas. Uma pessoa, por exemplo, escreveu:

Ela tá certa, ficar com pai liberal final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia.

Em resposta, o surfista disparou:

Não se esqueça que eles já moraram comigo e para de julgar a vida dos outros sem saber!!!

Já outra usuária da rede disse:

Acho ela é uma mãezona! E o filho mais velho um ingrato.

Pedro também não conseguiu deixar passar batido e defendeu o filho:

Ingrata é você que está aqui julgando a vida dos outros sem saber!! O dia que ele quiser, ele vai voltar para casa da mãe, porque graças a Deus ele tem pai e mãe, e ambos amam muito ele!!