Palavra do Leitor - 24 de fevereiro de 2024

Praça Brasilitália

Vimos através desta, moradores de São Bernardo, solicitar as devidas providências referentes à Praça Brasilitália, localizada na Rua Pelosini e Rua Rodrigues Alves, ao lado do Conjunto Anchieta, pois já foi reivindicado junto ao prefeito Orlando Morando e Marcelo Lima a revitalização desta praça, mas só tivemos promessas. À noite a população que está vindo do serviço não tem nenhuma segurança (não tem guarda municipal). Virou um ponto de droga e assalto. Pedimos que o prefeito Orlando Morando e Marcelo Lima tomem as devidas providências.

José Carlos dos Santos

São Bernardo

Nosso Prato

‘Justiça obriga acesso irrestrito a restaurante popular de S.Caetano’ (Política, dia 17). Quem pode e quem não pode usufruir do almoço subsidiado do município de São Caetano? Se o senhor prefeito está tentando proteger o cidadão carente de seu município de pessoas abastadas, que se aproveitam disto, já é um problema de consciência e falta de respeito. A Carta Magna esta corretíssima, mas em determinadas situações o bom senso fala mais alto juridicamente. Na verdade o que não pode, e não deve, acontecer é o mesmo que está acontecendo em Roraima, onde os venezuelanos sem opção invadiram o Estado.

João Camargo

Capital

Lula e o Holocausto – 1

‘Lula iguala ações de Israel em Gaza ao Holocausto e cita nazista Hitler’ (Política, dia 19). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva peça em comparar os atos de Israel na guerra aos do governo da Alemanha de Adolf Hitler para defender os palestinos. É preciso lembrar que a batalha não é contra o Estado Palestino e sim contra os terroristas que habitam as cavernas do território. Lula pecou tomando partido para agradar a sua ala ideológica. O projeto deles é destruir Israel e toda sua população junto com os cristãos. O desejo deles é tomar o território religioso de Israel, eliminando os israelitas. Sabemos que eliminar o Hamas sem afetar a população é missão impossível. É como querer exterminar grupos de facções nas comunidades do Rio de Janeiro. Muitos cidadãos serão vítima dessa operação. Hamas e facções usam moradores como escudos.

Eduardo Furtado

Mauá

Lula e o Holocausto – 2

Lula, em inconsequente fala internacional, é nocivo à sensata diplomacia brasileira. É voz corrente que Israel foi covardemente agredido pelo Hamas e está determinado a exterminar o Hamas, que usa civis como escudo. Foi extremamente grave a afirmação de que Israel repete o Holocausto de Hitler, que eliminou 6 milhões de judeus. A verborrágica fala de Lula é mundialmente criticada e envergonha e compromete a diplomacia brasileira.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Fuga em Mossoró

‘Lewandowski vai acompanhar de perto ações para recapturar presos’ (Política, dia 18). Quando bandidos perigosos não fogem, o STF (Supremo Tribunal Federal), em cumprimento da lei, solta. Lembram do maior traficante solto e outro que teve “bens” devolvidos? Nosso País é uma piada!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Abilio Diniz

'Criador do grupo Pão de Açúcar, Abilio Diniz morre aos 87 anos’ (Setecidades, dia 19). O Brasil lamenta a morte aos 87 anos do empresário Abílio Diniz. Cidadão brasileiro, que muito lutou pelo desenvolvimento do nosso País. Com suas empresas, gerou milhares de empregos. Amante do Esporte, jogou até nos aspirantes do São Paulo, sua equipe do coração. Deixa um enorme legado. Nossos sentimentos a toda família. Vá em paz, Abilio Diniz!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)