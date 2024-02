Fabio Wajngarten diz esperar 700 mil pessoas em ato na Avenida Paulista

O advogado e ex-secretário de Comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, disse que são esperadas mais de 700 mil pessoas no ato convocado na Avenida Paulista, marcada para ocorrer no próximo domingo, 25. A defesa de Bolsonaro informou que espera "500, 600, 700 mil pessoas", na manifestação, e que "a expectativa é a melhor possível".

Além disso, Wajngarten afirmou, também, que, até o momento, está confirmada a presença de 100 deputados, 10 a 15 senadores e três governadores, disse após depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal (PF), que buscou ouvir os alvos da Operação Tempus Veritatis, nesta quinta-feira, 22.

Os governadores que confirmaram presença na manifestação são: Tarcísio de Freitas (Republicanos), chefe de Estado de São Paulo; Ronaldo Caiado (União Brasil), governador por Goiás e Jorginho Mello (PL), representante estadual de Santa Catarina. Entre eles, Tarcísio de Freitas foi o primeiro a confirmar a ida ao ato na Paulista.

Na última sexta-feira, 16, uma lista com 49 nomes de deputados federais foi enviada ao Estadão pela equipe de Bolsonaro. Além de parlamentares do PL, União Brasil e Republicanos, na listagem, as siglas PP, Pode e PSD também foram citadas. Outros parlamentares que, apesar de não estarem na lista, também confirmaram presença, como Nikolas Ferreira (PL-MG), Bia Kicis (PL-DF), Hélio Lopes (PL-RJ), Julia Zanatta (PL-SC), Marcos Pollon (PL-MS) e Giovani Cherini (PL-RS).

Entre os senadores estão: Carlos Portinho (RJ), Magno Maltas (ES) e Jorge Seif (SC). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também confirmou presença que, segundo ele, comparecer ao ato simboliza "gratidão" ao ex-presidente, de quem deverá ter apoio para sua reeleição. Ex-ministros do governo Bolsonaro também se manifestaram, como Ciro Nogueira (PP-PI, Casa Civil), Marcos Pontes (PL-SP, Ciência e Tecnologia) e Ricardo Salles (PL-Meio Ambiente).