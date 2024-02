Após descobrir sexo, Virginia Fonseca cria conta no Instagram para o filho

O bebê José Leonardo nem nasceu e já ganhou um perfil nas redes sociais! Pois é, Virginia Fonseca anunciou que já criou um perfil no Instagram exclusivo para o filho caçula, já que por ser seu primeiro menino, não faria sentido dividir o perfil com as irmãs meninas - Maria Alice e Maria Flor.

Através dos Stories, a mamãe compartilhou, feliz da vida, a notícia com os seguidores:

- Sim, galera, Zé Leonardo está com Instagram. Assim como as Marias, eu também fiz um Instagram para ele. Não daria para colocar ele no Marias Baby, porque eu não mudaria o arroba que eu gosto muito. Então eu fiz um para ele separado. A gente conseguiu esse arroba e eu estou muito feliz.

Virginia ainda aproveitou para contar que teria que fazer um enxoval totalmente novo para o pequeno, já que não teria como aproveitar as roupinhas de Maria Alice e Maria Flor.