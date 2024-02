Após ata, mercado reforça expectativa de corte de juros pelo Fed em junho, mostra CME

O mercado reforçou a expectativa de início do novo ciclo de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em junho, segundo ferramenta do CME Group, após a divulgação da ata da última decisão de política monetária do BC dos Estados Unidos.

A probabilidade estimada de corte de juro em junho subiu de 72,3% para 73,0%. Para maio, a chance de redução foi de 30,8% antes do documento para 32,8% às 16h40 (de Brasília). Enquanto isso, a probabilidade de manutenção foi de 69,2% para 67,2%.

As apostas indicam chance majoritária das taxas serem reduzidas em 100 pontos-base até o fim deste ano (31,6% de probabilidade), e a ferramenta não registrou oscilações expressivas após a divulgação da ata.