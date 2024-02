Zendaya e Timothée Chalamet usam looks iguais durante première de Duna 2 na Coreia do Sul

O mundo do cinema está fervilhando por conta de Duna 2. Contudo, não é só a sequência da franquia que está sendo extremamente aclamada pelos críticos internacionais, os modelitos dos atores também. Isso porque Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler e Florence Push estão viajando o mundo para divulgar o novo filme e dando o que falar com os looks usados nas pré-estreias.

Zendaya, Timothée e Austin pousaram na Coreia do Sul para participarem da première, que aconteceu na última terça-feira, dia 20, mas algo chamou a atenção. Zendaya e Timothée surgiram no evento usando exatamente o mesmo macacão, só que em tons diferentes,

Da marca coreana Juun J, a atriz apostou no tom rosado, deixando a peça cair sobre o ombro esquerdo, finalizando o modelito com salto alto. Já o astro preferiu a cor azul acinzentada e coturnos da mesma cor. Curtiram?

Vale lembrar que Duna 2 estreia no Brasil em 29 de fevereiro e já conquistou a crítica internacional, que afirmar se tratar de uma obra-prima do cinema. Uau!