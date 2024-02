Inter de Milão mantém 100% no ano com 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

Pela nona vez em nove jogos em 2024, a Inter de Milão saiu de campo celebrando uma vitória. A nova vítima do time italiano, com 100% de aproveitamento neste ano, foi o Atlético de Madrid, que perdeu por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça, no Giuseppe Meazza, em Milão.

Sobrando contra os adversários de seu país (lidera o Italiano com nove pontos de vantagem sobre a Juventus e um jogo a menos), a Inter de Milão sofreu para superar o esquema defensivo montado pelo técnico Diego Simeone. Agora enfrenta o time espanhol no dia 13 de março, no estádio Metropolitano, em Madri, com a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões, na qual é atual vice-campeã.

O time de Milão, que havia marcado 21 vezes em suas oito primeiras vitórias em 2024, só conseguiu tirar o zero do placar aos 34 minutos do segundo tempo, com o atacante Arnautovic aproveitando rebote do goleiro Oblak após finalização de Lautaro Martinez. Livre de marcação, ele tocou de pé esquerdo para o gol.

O atacante austríaco entrou no time de Simone Inzaghi na volta para o segundo tempo substituindo Markus Thuram. E já havia desperdiçado duas chances claras antes de marcar o gol que garantiu o triunfo do time da casa. O Atlético de Madri teve poucas chances e nas cinco finalizações que conseguiu contra o gol de Sommer mandou todas para fora.

Antes de decidirem a vaga em março, as equipes voltam a jogar nos campeonatos nacionais. A Inter entra em campo no domingo contra o Lecce, e o Atlético de Madri, quarto colocado no Espanhol, enfrenta o lanterna Almería.

Na outra partida das oitavas de final da Liga dos Campeões disputada nesta terça-feira, o holandês PSV empatou com o Borussia Dortmund, da Alemanha, por 1 a 1, no Philips Stadium, em Eindhoven.

O time alemão saiu em vantagem com Malen, que já defendeu a equipe holandesa, aos 24 minutos do primeiro tempo, e não comemorou, e o PSV conseguiu o empate com De Jong cobrando pênalti aos 11 minutos do segundo tempo. Os times voltam a se encontrar no dia 13 de março, na Alemanha. Novo empate leva a disputa para a prorrogação.