Hamilton acelera Mercedes de Fórmula 1 nas ruas de Nova York antes de GP de Miami

O GP de Miami de Fórmula 1 tem a corrida no domingo, dia 5 de maio. Antes disso, Lewis Hamilton já acelerou o carro da Mercedes em solo norte-americano. O piloto fez uma exibição na Quinta Avenida, um dos principais centros comerciais e turísticos de Manhattan, em Nova York.

A via foi fechada para que Hamilton acelerasse e fizesse manobras com o carro de Fórmula 1. A ação foi uma parceria com a administração do Empire State Building e com o WhatsApp. O aplicativo é o novo patrocinador da Mercedes, que mudou até mesmo como o emoji de carro de corrida aparece no chat, para ficar mais parecido com o veículo pilotado por Hamilton e George Russel. Uma versão do carrinho apareceu ao lado do carro do heptacampeão mundial.

O GP de Miami começa na sexta-feira, dia 3, com os primeiros treinos livres, às 13h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 17h30, ocorre o classificatório para a corrida sprint, que será no sábado, às 13h. Também no sábado, às 17h, há a classificação. A corrida está prevista para domingo às 17h.

Com quatro vitórias, Max Verstappen, da Red Bull, lidera o campeonato. Ele é seguido pelo companheiro de equipe, Sergio Perez. Atrás deles, vem a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Lando Norris, da McLaren, fecha os cinco primeiros.