Palmeiras confirma meia Rômulo, destaque do Novorizontino, como reforço até 2028

O Palmeiras oficializou nesta terça-feira a contratação do meia Rômulo, destaque do Novorizontino neste Paulistão. O reforço assinou contrato até o fim de 2028, mas só se apresentará ao clube da capital ao fim do Estadual. Até lá, seguirá defendendo o Novorizontino na competição.

O jogador de 22 anos vinha sendo observado pelo clube paulista desde o ano passado e já era dado como certo como reforço nas últimas semanas. O acerto, contudo, só aconteceu nos últimos dias. O Palmeiras adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta. O restante segue com o Novorizontino.

Ao anunciar o reforço, o Palmeiras diz contar com o atleta para as disputas da Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão. O time paulista entrará nas duas competições de mata-mata em fases avançadas.

"É um sentimento de felicidade vestir a camisa do Palmeiras. É um sonho que está virando realidade. Agora é dar o meu melhor aqui dentro do clube e buscar coisas boas", afirmou o meia, já vestindo a camisa do novo time.

Rômulo iniciou sua carreira no futebol profissional aos 18 anos, na Matonense-SP. Depois se transferiu para o Novorizontino, inicialmente para integrar a equipe sub-20. Em 2021, já pela equipe principal do clube do interior, participou da campanha do acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, foi um dos destaques do time na temporada, em que o clube quase obteve novo acesso, à Série A.

Em 2023, ele disputou 51 partidas, com 11 gols e nove assistências. "Depois da Série B do ano passado, vieram algumas propostas e eu estava focado no Novorizontino. Se fosse para acontecer, iria acontecer. Um dia, meu empresário falou que o Palmeiras veio atropelando tudo e eu não pensei duas vezes. O Palmeiras é um clube que sempre está brigando por títulos e é visto pelo mundo todo, então eu disse sim na hora."

Rômulo disse ter Raphael Veiga como referência de meio-campista. "Eu tenho uma história legal com o Veiga. Na primeira rodada do Paulista deste ano, no jogo contra o Palmeiras, eu falei para ele que ele era uma referência para mim pela posição, que sempre estou acompanhando e pedi a camisa para ele. Ele me deu a camisa e deu também conselhos, conversou comigo com tranquilidade e respeito. Sobre o elenco todo do Palmeiras, é aquilo: antes eu só via no videogame, agora estar ao lado deles é um sonho realizado", afirmou.