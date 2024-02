Atletas do Grande ABC garantem medalhas no US Open Taekwondo

O Brasil terminou o US Open Taekwondo, disputado no último final de semana em Nevada, nos Estados Unidos, como o País com mais medalhas, conquistando 16 no total. Sete medalhistas são de São Caetano. Camila Bezerra, na categoria com menos de 53 kg, Sandy Macedo (-67kg) e Ícaro Miguel (+87kg) garantiram a prata. Maria Clara (-57kg) conquistou o bronze. Já o ouro ficou com Gabriel Fabre (-63kg) e Raiany Fidelis (-73 kg).