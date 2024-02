Filippi toma posse hoje como presidente do Consórcio

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), será empossado hoje como presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O petista tomaria posse no dia 31 de janeiro, mas o processo foi adiado por razões médicas. Filippi recebeu implante de marcapasso no início do mês. O procedimento foi considerado simples e não houve necessidade de se afastar das atividades.

A posse de Filippi está marcada para as 9h, na sede do Consórcio. Prefeitos associados à entidade, Paulo Serra (PSDB - Santo André), Marcelo Oliveira (PT - Mauá), Guto Volpi (PL - Ribeirão Pires) e Penha Fumagalli (PSD - Rio Grande da Serra) estarão presentes para a solenidade de transmissão de cargo.

“Assumir a presidência do Consórcio Intermunicipal é uma honra e um desafio que encaro com muito entusiasmo. Vamos retomar a união entre nossas cidades e resgatar a importância do Grande ABC no contexto nacional, buscando investimentos e construir estratégias para impulsionar nossa indústria e tecnologia. Estaremos alinhados ao governo federal, trabalhando de mãos dadas para alcançar um futuro próspero e inovador para nossa região”, antecipou ao Diário.

O diademense é visto como um dos mais importantes articuladores da região junto ao governo federal, e o seu bom trânsito em Brasília pode ser fundamental para a entidade destravar alguns projetos pleiteados no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), como o Plano Regional de Mobilidade, criado em 2013 ainda na gestão do ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), e que foi atualizado recentemente pelo pelo GT (Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana). Ao todo, o Consórcio reivindica repasse de R$ 217,2 milhões da União para intervenções nas cinco cidades associadas.

Outro ponto que o órgão deve encampar é a luta pela recomposição dos recursos para a Educação. Conforme adiantou o Diário em janeiro, levantamento feito pela FNP (Frente Nacional de Prefeitos) apontou que a região corre risco de perder R$ 110,9 milhões em recursos da Educação com a vigência da nova regra de partilha de verba federal para manutenção de atividades educacionais.

A simulação mostra que São Bernardo seria a cidade mais prejudicada perdendo R$ 42,5 milhões. Santo André perderia R$ 25,7 milhões. Diadema (- R$ 15,3 milhões), São Caetano (- R$ 12,5 milhões), Mauá (- R$ 9,9 milhões), Ribeirão Pires (- R$ 3,9 milhões) e Rio Grande da Serra (- 1,1 milhão) completam a lista.

Essa será a segunda vez que Filippi comandará o Consórcio. Em 2003, o prefeito também esteve à frente da entidade, substituindo o Luiz Tortorello, de São Caetano. Na época, Filippi já falava em manter a integração regional, bem como em buscar a presença do governo federal nas discussões da entidade. “Espero que possa ter acesso e mais perspectiva de suporte”, disse ao ser escolhido presidente do órgão na ocasião.