Juventus só empata com Verona, e Inter de Milão abre nove pontos na liderança do Italiano

A Juventus praticamente se retirou da briga com a Inter de Milão pela liderança do Campeonato Italiano neste sábado ao ficar no empate por 2 a 2, após ficar duas vezes atrás do marcador, com o Hellas Verona, no estádio Marcantonio Bentegodi, pela 25ª rodada.

Com o empate, o quatro tropeço consecutivo na competição, o Juventus se manteve até o momento na segunda posição, com 54 pontos, dois na frente do Milan, que entra em campo neste domingo. Já a Inter de Milão se isolou ainda mais na ponta, com 63.

O Verona, por sua vez, continua em situação delicada na luta contra o rebaixamento. Com o empate, chegou aos 20 pontos, ainda no descenso.

Jogando em casa, o Hellas Verona resolveu apertar a Juventus e surpreendeu ao abrir o placar logo aos 11 minutos. Folorunsho recebeu na entrada da área e arriscou. A bola morreu no lado esquerdo do gol.

Atrás do placar, o Juventus precisou sair para o ataque e empatou após o árbitro marcar pênalti em um toque de mão, dentro da área, de Tchatchoua. Vlahovic foi para a cobrança e deixou tudo igual.

O panorama do segundo tempo foi bem semelhante. O Verona começou arriscando e marcou aos sete minutos. Folorunsho deu belo passe paraTijjani Noslin. Dentro da área, colocou a equipe da casa à frente do marcador mais uma vez.

Mas a vantagem não durou muito tempo. Aos dez, Rabiot recebeu de Locatelli e completou para o gol. Com 2 a 2 no placar, a Juventus tomou o domínio da partida e teve várias oportunidades de fazer o terceiro. Na melhora delas, Vlahovic recebeu dentro da área e cabeceou rente ao travessão. O Verona, no entanto, foi muito bem defensivamente e conseguiu confirmar um ponto diante de um dos favoritos ao título.

Ainda neste sábado, Napoli (9º) e Genoa (12º) ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Diego Armando Maradona. O resultado deixa a equipe de Nápoles cada vez mais longe de conseguir uma vaga na próxima edição dos torneios europeus.