Moreira tem lesão na coxa esquerda e desfalca São Paulo diante do Red Bull Bragantino

Pressionado pelas duas derrotas seguidas no Campeonato Paulista, o técnico Thiago Carpini ganhou mais um problema para escalar o São Paulo, que neste sábado, encara o Red Bull Bragantino, no MorumBis. Um exame de imagem confirmou uma lesão na coxa esquerda do lateral-direito Moreira.

O jogador, que seria titular no confronto com o Santos, sentiu um incômodo no local no aquecimento e ficou de fora do clássico. Diante do diagnóstico desta sexta, o treinador vai ter que, mais uma vez, recorrer à improvisação.

Para o duelo deste sábado, o volante Bobadilla deve ser improvisado no setor. Os problemas de contusão, aliás, vem atrapalhando o desenvolvimento do trabalho do treinador são-paulino. Desde a sua chegada ao clube, não conseguiu repetir nenhuma vez a mesma escalação por problemas de contusão.

Igor Vinícius esteve no gramado nesta manhã, mas segue realizando exercícios específicos para superar um edema na coxa direita. Lucas, com lesão na região posterior da coxa esquerda, e Wellington Rato, com problema no músculo reto femoral da coxa esquerda, continuam em tratamento.

Completando a lista de jogadores contundidos, Nestor intercalou atividades internas e externas para tratar da recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Já Rodriguinho, com entorse no tornozelo direito, fez exercícios de fisioterapia. Rafinha continua em tratamento para se livrar de uma tendinite.

O São Paulo encerrou, nesta sexta-feira, a preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino e usou parte da atividade no CT da Barra Funda, para dar ênfase às jogadas de bola parada.

Para o confronto, a defesa deve contar com Rafael no gol, Bobadilla e Wellington nas laterais e a zaga formada por Arboleda e Diego Costa. Allison, Pablo Maia e Galoppo compõem o meio-campo, enquanto o ataque vai ter a ajuda de Luciano para encostar em Juan e Calleri na frente.