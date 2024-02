Inocentado de acusações de agressão, Douglas Sampaio faz longo desabafo: - Me afundei em drogas

Douglas Sampaio, que foi inocentado de dois casos diferentes após ser acusado de agredir as ex-companheiras Rayanne Morais e Jeniffer Oliveira, usou as redes sociais para compartilhar um longo desabafo.

- Preciso externar isso, porque são alguns anos que acabei me prejudicando por conta de falsas denúncias, de se aproveitar de uma da Lei Maria da Penha para que se ganhe holofote, engajamento, evidência. O meu primeiro caso foi em 2016 se não em engano com a Rayanne quando a gente estava se separando. No dia seguinte que eu tinha sido acusado de cárcere privado e agressão, meu irmão e meu primo estavam dormindo na minha casa. Minha sorte foi essa, porque se ela tivesse me acusado e não tivesse ninguém lá, provavelmente eu não estava aqui contando, começou ele.

Em seguida, continuou relembrando a época:

- É muito louco eu pensar que 7h da manhã já tinha um fotógrafo em frente à delegacia em que fui acusado. As coisas não ficaram legais, porque a partir daí meu psicológico ficou completamente destruído. Tinha acabado de ganhar um reality show [A Fazenda 8], estava fazendo uma novela, com planos de sequência dentro de uma emissora, mais planos ali e isso tudo ter acabado por conta de uma falsa acusação. E eu tenho um filho e uma filha. Quando você precisa ter muita responsabilidade, porque envolve outras pessoas e não só a que você está querendo falar que fez tal coisa. Existe a minha família que foi ameaçada e uma série de coisas, onde meu pai também foi prejudicado.

Douglas, então, começou a falar sobre o caso de Jennifer:

- A Jeniffer aproveitou essa minha fragilidade, onde eu tinha uma imagem fragilizada e me acusou de agressão. Eu lembro que nessa noite ela me beliscava, eu trabalhava com a Claudia Magalhães e eu acho que um circo estava sendo armado para mim e eu não sabia. Graças a Deus eu não estava entendendo o que estava acontecendo dela me beliscar, subir na mesa e fazer um monte de coisa. Talvez para tentar me tirar do sério ou por eu ter essa fama de ser explosivo e responder sempre na mesma hora. Falei com meu avô duas vezes na vida porque ele agrediu minha vó e minha mãe, tomei um nojo desse cara. Ser acusado de algo que eu realmente abomino, não tive nenhum laço familiar com a pessoa que até após tentou me procurar, me feriu muito.

Ele relata que recebeu muitas ameaças e não tinha como sair de casa sem ajuda.

- Passei períodos da minha vida loucos tentando me encontrar. Me afundei em drogas. É duro falar, mas é necessário para que se entenda até que ponto uma mentira pode prejudicar alguém. O meu lance não é financeiro, até porque eu não dependo de indenização. [...] Eu fui xingado por produtor de elenco, fui chamado de monstro. Toda as vezes que eu lia aquelas coisas, elas viraram verdade para mim. Aí a gente começa a se perder, perder a identidade, não sabia mais quem eu era. Tentei me matar algumas vezes... Me tranquei em quarto de hotel e perdi a cabeça, eu me socava e me punia por algo que não fiz. Depois que foi esclarecido que não fiz nada, eu gostaria muito de uma reparação.

Douglas finalizou:

- Estou muito chateado com ela não pagar uma indenização, é bizarro ela não se retratar. A outra também. A conclusão de tudo é que é bizarro.