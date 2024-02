Fornecedor da Prefeitura de S.Caetano tem laços políticos

Fornecedor de combustíveis da Prefeitura de São Caetano há no mínimo uma década, o empresário Roberto Leandrini Júnior tem fortes laços com a política da cidade e já foi agraciado com título de cidadão emérito.

Atualmente, o Leandrini Auto Posto tem contrato ativo por 12 meses de R$ 1.004.511,50 com a gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), sem previsibilidade de fornecimento de etanol (combustível mais barato e sustentável) e estimativa de quilômetros a serem rodados.

A concessão da honraria pela Câmara Municipal ocorreu no dia 21 de setembro de 2023 em sessão solene com a presença do vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL). O título de cidadão emérito partiu da iniciativa do ex-vereador José de Carvalho, o Zezito (PSDB), ainda em maio de 2018. Para justificar a concessão do título, o parlamentar destacou no projeto de decreto legislativo o “espírito empreendedor” do empresário e a representatividade da “raiz familiar de São Caetano”.

Zezito é tio do suplente Getúlio Filho (União Brasil), persona non grata na gestão auricchista. Getúlio, que é advogado, assumiu a cadeira pelo período de 30 dias entre os meses de abril e maio de 2022.

RELAÇÕES

Roberto Leandrini Júnior tem laços próximos com a política da cidade. Sua família, além de ser uma das fundadoras do bairro Nova Gerty, teve dois membros em cargos eletivos. Roberto Leandrini, pai de Leandrini Júnior, foi vereador em São Caetano por três mandatos entre 1969 e 1983. Ele foi eleito pelo MDB.

O tio de Leandrini Júnior foi deputado estadual na 10ª legislatura. Floriano Leandrini chegou a disputar o cargo de prefeito de São Caetano e terminou derrotado e depois foi eleito para uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) para o mandato de 1983 a 1987.

Atualmente Roberto Leandrini Júnior é presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Grande ABC).

CONTRATO

O contrato entre o Leandrini Auto Posto, com sede na Rua Ingá, no bairro Oswaldo Cruz, e a Prefeitura só admite gasolina e diesel. A duração da parceria é válida por um ano.

Porém, como o Diário já adiantou em reportagem na quarta-feira não há informações sobre quantos veículos englobam a frota municipal, quais modelos, ano de fabricação e quantos quilômetros devem ser rodados ao longo dos 12 meses.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) segue em silêncio sobre os termos do contrato para a compra dos combustíveis. Ainda segundo a reportagem os valores ofertados em pregão eletrônico estão bem acima do valor médio praticado pelo mercado varejista em São Caetano, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo e Gás).