São Caetano prorroga novamente contrato de reforma de teatro

Pouco mais de um mês depois de prorrogar o contrato com a empresa Ubiratan Ltda, que está realizando reformas no teatro Paulo Machado de Carvalho, a Prefeitura de São Caetano estendeu novamente o vínculo com a construtora. De acordo com publicação na edição de ontem do Diário Oficial do município, a gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) acrescentou R$ 149 mil ao contrato de R$ 13,6 milhões.

Assinado em 24 fevereiro do ano passado, o acordo entre Prefeitura e a Ubiratan Ltda previa dez meses de execução dos serviços. No entanto, as partes já prorrogaram o contrato duas vezes, o que fará com que a conclusão das obras ultrapasse os três meses de atraso. Na próxima semana, as intervenções no espaço vão completar um ano.

Procurada, a Prefeitura não justificou o atraso nas obras.

O Diário acompanha a situação de abandono do teatro Paulo Machado de Carvalho desde a gestão do ex-prefeito Paulo Pinheiro (ex-MDB, hoje no União Brasil), que se iniciou em 2013. De lá para cá, reportagens feitas pelo jornal denunciaram problemas de som, iluminação, falta de lâmpadas, fios soltos próximos à plateia, estrutura do palco danificada, forte infiltração de água e ausência de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

A última grande reforma realizada no teatro foi em 1999. Outra intervenção estava agendada para 2014, mas não aconteceu. Em 2018, a gestão Auricchio solicitou financiamento de R$ 5 milhões junto à Caixa Econômica Federal para execução dos serviços, mas não obteve sucesso.

No fim de 2019, a Câmara, à época presidida por Pio Mielo (PSDB), aprovou autorização ao Executivo para realização de empréstimo junto ao Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), sob o valor de R$ 54 milhões. Na ocasião, a Prefeitura informou que R$ 18 milhões do total seriam utilizados na reforma do espaço público cultural. No entanto, a gestão tucana só lançou o edital para a reforma do teatro em dezembro de 2022, sem detalhar a origem dos recursos empregados para a contratação. O Diário também questionou à Prefeitura, mas não houve respostas.

O teatro, que conta com uma área de 3.55 metros quadrados e que conta com 1.122 lugares, está localizado na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao antigo Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, que foi demolido para dar lugar a um novo parque linear, conforme adiantado pelo Diário no ano passado.

Entre as intervenções que estão sendo feitas destacam-se a implementação de novos sistemas de apoio à manutenção, com criação de passarelas técnicas, substituição completa da estrutura da cobertura e novo telhamento. implantação de novo sistema de forro interno, apropriado para o acesso às novas passarelas. adequações de revestimentos e acústica absortiva da sala de espetáculos; modernização dos sistemas elétricos; entre outras. O palco também está sendo trocado e terá um novo tablado.