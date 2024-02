Postura de Ivete Sangalo com o filho durante trio chama atenção dos fãs: Mainha é mainha

Ivete Sangalo está dando o que falar em mais um Carnaval! Fazendo o maior sucesso com o seu trio por Salvador, a cantora não esperava que uma atitude sua com o filho, Marcelinho, iria viralizar tanto.

Durante sua apresentação na última segunda-feira, dia 12, Veveta deu uma pausa no trio para cuidar - e chamar atenção - do herdeiro, que está com 15 anos de idade.

Em um vídeo que está repercutindo nas redes sociais, Ivete pede que seu filho tome água por conta do calor. Após ouvir uma resposta negativa, a cantora então decidi se afastar e volta rapidamente com uma garrafa de isotônico. Neste momento, sem parar de cantar, ela coloca o líquido na boca do herdeiro e faz ele tomar o líquido.

Claro que o momento repercutiu entre os fãs, que rapidamente elogiaram e babaram no momento entre mãe e filho.

Mainha é mainha, escreveu uma.

E sem parar de cantar, elogiou a outra.