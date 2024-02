Região tem 773 postos de emprego para todos os níveis de escolaridade

Se o ano começa somente após o Carnaval, quem está desempregado na região terá boas chances de conseguir a recolocação após a Quarta-Feira de Cinzas. Nesta semana são 773 vagas de empregos, sendo 673 nos centros públicos ligados às prefeituras e 100 ofertadas por empresa global de tecnologia, voltadas ao Brasil e à Colômbia.

Dentre as prefeituras, as maiores quantidades estão em São Caetano (253) e Santo André (203).

Em São Caetano, os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar no Portal do Emprego. Lá é possível fazer todo o processo on-line.

Em Santo André, se destacam as vagas de ajudante de obras e de pedreiro, cada uma com 50 postos disponíveis, além de cozinheiro geral, com 65. Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Em Mauá, são 117 vagas para funções como operador de telemarketing, alimentador de linha de produção, auxiliar de cozinha e auxiliar de manutenção de edifícios. Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Diadema, são 78 oportunidades. Para acesso às vagas, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em Ribeirão Pires, que tem 22 postos, o atendimento é no Atende Fácil, na Avenida Capitão José Galo, 55.

INTERNACIONAL

A Qintess, empresa global de tecnologia de origem brasileira e especializada em aceleração digital de negócios, tem 100 vagas abertas no Brasil e também na Colômbia. O nível de experiência varia conforme o cargo.

Há vagas de consultores; desenvolvedores de java, cobol e front-end; arquitetos de software; gerentes de negócios e de projetos; analistas fiscal, de recursos humanos e de testes; scrum másters; e engenheiros de dados e de segurança da informação.

Os postos estão distribuídas em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Brasília. Já em Bogotá, a companhia contrata profissionais para inteligência de negócios para o seu escritório na capital colombiana. Informações no site da empresa: qintess.com.