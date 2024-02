São Caetano quer desencantar hoje contra União Suzano

Ainda sem vencer no Campeonato Paulista da Série A3 e na zona de rebaixamento, o São Caetano tenta hoje, às 15h, no Anacleto Campanella, a primeira vitória na competição contra o sexto colocado União Suzano. Será o terceiro jogo de Rogério Zimmermann à frente do time. O técnico que substituiu Axel soma dois jogos e duas derrotas.

Nesta semana, o Azulão anunciou o volante Lucas, ex-Ferroviária, como novo reforço. O atleta formado nas categorias de base do Madureira também tem passagens por CRB, Mogi Mirim

Os ingressos para o duelo de hoje estão à venda pelo valor de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).