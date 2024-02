Após afastamento por piriri, Ana Maria Braga usa fantasia de Carnaval e se joga na folia durante programa

Depois de passar um tempinho afastada do Mais Você, Ana Maria Braga voltou com tudo! A apresentadora abusou no decotão para o look Globeleza e se jogou de cabeça na temática de Carnaval nesta sexta-feira, dia 9.

A chef de cozinha voltou toda animada para conversar com Tati Machado e Fabricio Battaglini, que estão responsáveis pela apresentação do programa enquanto Ana se recupera.

Agitada, ela começou:

- Todo mundo pensou que um piriri fosse me tirar, mas não, estava de olho em vocês. Resolvi que vocês estavam tão legais aí que não fui na sexta-feira para não atrapalhar. Fiz um carnaval aqui em casa.

É isso mesmo, produção! Aninha levou o café da manhã icônico para a sua própria casa e se divertiu com os funcionários que trabalham por lá ao pular Carnaval com todo mundo.

A apresentadora também aproveitou o momento para agradecer todas as mensagens de carinho e melhoras que ela recebeu de colegas e dos seguidores.

Ana contou que irá tirar alguns dias de férias, para descansar com os filhos e aproveitar a família durante as comemorações de Carnaval.

- Eu queria falar com você aí de casa que a gente trabalha o ano inteiro, todo mundo tem férias, né? Eu estou bem de saúde, fiz um check-up, inclusive, estou pronta para viajar. Eu vou mandando notícias, conto como estão as coisas, mas posso contar que vou pegar de 19ºC a - 2ºC de temperatura. Logo, logo estarei de volta. Minhas férias são muito rápidas!