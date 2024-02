Grande ABC terá programação de Carnaval; veja lista

Uma das festas mais populares do País, o Carnaval desembarca com diversas atividades nas cidades do Grande ABC. Amanhã, sábado, domingo, segunda e terça-feira, a região terá festas, blocos, marchinha, pintura facial, jogos e brinquedos infláveis, além de diversas opções para a população.

Em Santo André, o destaque fica para a Vila de Paranapiacaba, que recebe diversas atividades. Na cidade de São Bernardo, Ditinho da Congada comanda no domingo o cortejo Amigos de Ditinho. Em São Caetano, o Parque Espaço Verde Chico Mendes terá blocos tradicionais e oficinas de acessórios.

Em Diadema, a população recebe mais um evento, desta vez com a bateria Ritimão Gaviões da Fiel. No município de Mauá, a festa é no Parque da Juventude, com o Carnaparque. Já em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra os eventos religiosos dominam a programação.

SANTO ANDRÉ

Em Santo André, haverá várias atrações entre bloquinhos, cortejos e apresentações musicais. As atividades serão realizadas em diversas regiões da cidade, incluindo a Vila de Paranapiacaba.

Entre os locais que receberão atrações carnavalescas está o Cine Theatro Carlos Gomes, no sábado, a partir das 14h, com cortejo de Carnaval. Às 15h, a Praça do Carmo recebe o grupo Cumbia Calavera, formado por integrantes de vários países, interpretando releituras de cumbias clássicas.

Já os blocos vão começar a se aquecer no sábado às 10h. O Bloco Mulheres do ABC inicia a concentração neste horário, em frente ao Cine Theatro Carlos Gomes, assim como os Embaixadores da Maloca do Barbosa, no mesmo local, às 12h. Ao meio dia, o bloco Afro Expressão Baianista inicia o aquecimento ao meio-dia, na Praça do Carmo.

As 12h32m42s no sábado de Carnaval começa a concentração da Banda da Baxaria, na esquina das ruas Álvares de Azevedo e Dona Elisa Fláquer, no Centro. O Bloco Praieira, também chamado de Bloco do Amor, começa a concentração às 14h, também na frente do Cine Theatro Carlos Gomes.

Fora do Centro da cidade, no domingo, o bloco Dolores Pé no Chão sai às 14h, a partir da Rua África, em frente ao Cesa Parque Novo Oratório. Em Paranapiacaba, no sábado, no domingo, e na terça-feira, a banda Caxambu comanda o cortejo pelas ruas da vila inglesa a partir das 13h.

Na segunda-feira, o já tradicional Bloco das Bruacas toma conta das vielas da vila a partir das 13h. A concentração é no Bar do Campo, na Avenida Ford.

SÃO BERNARDO

Para os tutores que não abrem mão de aproveitar a folia ao lado de seus amigos de quatro patas, Bloquinho do Goldofredo promete animar São Bernardo com programação especial que inclui oficina de adereços para os pets desfilarem com estilo. O evento de Carnaval acontece no Golden Square Shopping, entre os dias 10 e 13 de fevereiro e terá também oficinas de máscaras, pintura facial e confecção de abadá. As atividades são gratuitas e acontecem das 14h às 20h, para participar basta se inscrever pelo aplicativo do shopping.

Nesta sexta-feira, a Biblioteca Machado de Assis, na Avenida Araguaia, 284, no Riacho Grande, vai promover confecção de máscaras, além de bloquinho no final do evento. No mesmo dia, haverá ainda a Largada da Folia, no Ferrazópolis, no Centro Cultural Jácomo Guazzelli (Rua Rosa Pacheco, 201), que “não é bloco nem baile” e sim festividade com uma animada banda, das 19h às 21h. No mesmo local, às 14h do dia 11, o Carnaval Kids vai proporcionar confetes, serpentinas e pintura facial e brinquedos para crianças e famílias. No sábado é o Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo que recebe crianças e pais, a partir das 14h, com marchinhas e canções infantis, no Carnaval Criançativa.

Quem também está ansioso pela chegada do festejo é Benedito da Silva Lemes, 71, conhecido como Ditinho da Congada, do Parque São Bernardo. Ditinho é agente cultural, fundou a escola de samba Grêmio Recreativo Escola de Samba Renascente. No dia 11 de fevereiro, na Rua Marechal Deodoro, Ditinho, junto de sua família, presidentes de escolas de samba da região e colegas promovem o cortejo Amigos de Ditinho, que acontecerá a partir das 14h.

SÃO CAETANO

O Carnaval em São Caetano promete ser um evento para todas as idades e gostos, com o Folia São Caetano, realizado no Parque Espaço Verde Chico Mendes. Com entrada gratuita, a festa será realizada entre sábado e terça-feira , oferecendo muita animação, blocos tradicionais e oficinas de acessórios carnavalescos.

No sábado, haverá o Tricotando Folia, Contos de Carnaval, às 14h, seguido pelo Resgate do Carnaval em Família através das marchinhas com Marcelo Balvian e Banda MB, às 16h, e encerrando com o Bloco Praieira, às 19h.

No domingo, a diversão continua com o Super Carnaval Musicriando às 14h, seguido pelo Bê-a-Bá da Folia com Lilian Ximenes às 16h e o Bloco do Madruga às 19h. Já na segunda-feira, a programação inclui a Banda Zapragata com Folia do Balaio às 16h e o Samba da Família às 19h.

E para fechar, na terça-feira o Bloco do Curupira Pira Pira com a Cia Mapinguary às 14h, seguido pela homenagem Guitarra Baiana - Tributo a Moraes Moreira, Armandinho Dodô & Osmar às 16h, e encerrando novamente com o Bloco do Madruga às 19h. Além das apresentações musicais e blocos de rua, o Espaço Oficina oferecerá diversas atividades.

Já no Park Shopping São Caetano, a Folia de Carnaval promete muita animação com bloquinhos, bailinhos e oficina de abadá para garantir a diversão dos pequenos. No sábado, o bloquinho passando pelos corredores do shopping dá início a esta grande festa. Serão 4 saídas: 13h, 15h, 17h e 19h e o ponto de encontro com os pequenos foliões será na frente da Cacau Show, no piso L2.

Haverá ainda oficina de Abadá para crianças entre 3 e 12 anos, nos quatro dias de evento, das 12h às 20h, em frente à Hotzone.

DIADEMA

Em Diadema, a folia já tomou conta da Praça da Moça, nos dois dias de Carnaval realizados pela Prefeitura neste final de semana (3 e 4 de fevereiro). A festa, uma das mais importantes manifestações culturais do País, marcou o retorno do festejo que havia 12 anos que não acontecia na cidade.

Mesmo com o fim da festa, os munícipes ainda terão a oportunidade de curtir o Carnaval. No domingo, o Extravasa Diadema recebe a bateria Ritimão Gaviões da Fiel, bateria Bloco Fulanas & Fulanos, além de outros nomes. O evento acontece na Praça Lauro Michels, no Centro, das 15h às 21h, com entrada gratuita.

MAUÁ

A Uesma (União das Escolas de Samba de Mauá), com apoio da Prefeitura do município, realiza a folia Carnaparque, no Parque da Juventude, localizado à rua Francisco Ortega Escobar, na Vila Noemia, ao lado do Corpo de Bombeiros.

A folia terá apresentação das escolas filiadas à União das Escolas, com as baterias e sambistas convidando os foliões para sambar já a partir da sexta-feira, das 18h às 22h; segue no sábado, das 10h às 22h; e encerra no domingo, das 10h às 21h.

O evento de Carnaval também terá a presença do Bloco de Afoxé Filhos de Gandhi, liderado pelo mestre Gildásio.

RIBEIRÃO PIRES



Ribeirão Pires receberá atividades dedicadas ao Carnaval. O tradicional Rebanhão de Carnaval, realizado pela Renovação Carismática Católica da cidade, e atrações para o público infantil e para a família, promovidas pela Prefeitura, marcam a estreia das atividades culturais, esportivas e gastronômicas que acontecerão ao longo do ano.

Em sua 31ª edição, o Rebanhão de Carnaval acontecerá entre 10 e 13 de fevereiro, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro) com programação de missas, louvores e adoração. A programação inclui uma série de atividades, com destaque para a Santa Missa de abertura no dia 10, às 19h, presidida pelo Padre Cláudio. No dia seguinte, a partir das 9h, o evento retoma suas atividades, culminando com outra celebração eucarística às 16h.

No dia 12, as atividades têm início também às 9h e se estendem até às 16h, oferecendo momentos de reflexão e espiritualidade. Encerrando as atividades no dia 13, o Rebanhão apresenta, a partir das 9h, mais um dia repleto de atividades. Além disso, durante todos os dias do evento, das 9h às 16h, será realizado o Rebanhão para Crianças e Adolescentes, proporcionando momentos de diversão e aprendizado para os pequenos.

Na Estância, o público infantil também terá espaço na folia. O Carnaval da Criançada, marcado para o dia 18 de fevereiro, no Paço Municipal e Rua Felipe Sabbag, reunirá programação com muita marchinha, pintura facial, jogos e brinquedos infláveis. Das 12h às 18h30, o Paço Municipal e a Rua Felipe Sabbag serão tomados pela alegria do Carnaval da Criançada. Com entrada gratuita, o evento oferece uma variedade de atividades para entreter os pequenos foliões.

RIO GRANDE DA SERRA

Rio Grande da Serra é mais uma das cidades da região a apostar em atrações religiosas durante as festividades de Carnaval. De hoje até terça-feira, a Praça da Bíblia, localizada na Avenida Francisco Morais Ramos, no Centro, receberá um evento promovido pela Evangélica O Brasil para Cristo.

Além deste evento, no mesmo período, a cidade sedia mais uma edição do Rebanhão de Carnaval, realizada pela RCC (Renovação Carismática Católica). A festa acontece na Matriz São Sebastião, na Avenida Francisco Moraes Ramos, 40, também no Centro. A festa contará com atrações como o grupo Vem Louvar.